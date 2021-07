Novo decreto libera eventos de até 200 pessoas no Ceará e amplia horário dos restaurantes

O governador Camilo Santana (PT) divulgou, nesta sexta-feira (23), a liberação de eventos para 100 e 200 pessoas em ambientes fechados e abertos, respectivamente. O novo decreto também prevê a reabertura de teatros e a ampliação do horário do setor de alimentação fora do lar, no Ceará.

As medidas entram em vigor a partir de segunda-feira (26) — portanto, as restrições permanecem neste fim de semana (24 e 25 de julho).

Pelas novas regras, os restaurantes poderão funcionar até as 23 horas. Já as barracas de praia poderão abrir mais cedo, às 8 horas. O toque de recolher passará a ser da meia-noite até as 5 horas.

Veja como ficam os novos horários

Restaurantes passam a funcionar até 23h

Barracas de praia funcionam a partir de 8h

Teatros poderão reabrir

Eventos estão liberados para 100 pessoas em ambientes fechados e 200 pessoas em ambientes abertos

Toque de recolher a partir de meia-noite

Assim como na última publicação, o decreto anunciado nesta sexta-feira vale por mais duas semanas. Dessa forma, os novos horários deverão permanecer até o dia 9 de agosto. O novo decreto deve ser publicado neste fim de semana, no Diário Oficial do Estado (DOE).

As últimas alterações nas regras em todo o Ceará foram anunciadas no último dia 9 de julho. Na ocasião, Camilo Santana liberou a ampliação dos horários do comércio, permitindo que as lojas de rua passassem a funcionar a partir das 9h e os shoppings às 10h.

Cuidados na pandemia

Apesar de falar sobre a queda dos números de infecções, internações e mortes em solo cearense, o governador ressaltou a importância de manter a vigilância contra o vírus neste período.

"É importante lembrar sempre que a pandemia ainda não acabou e existem os cuidados que são necessários de manter", disse Camilo Santana durante o pronunciamento.

Para acrescentar à questão, Cabeto ressaltou como a campanha de imunização é extremamente necessária. "Nós estamos evoluindo na vacinação, mas nós sabemos que enquanto a pandemia não termina, a gente poder ter o surgimento de uma nova variante", reforçou o secretário da Saúde do Ceará, Dr. Cabeto.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ATÉ DOMINGO (25) NO CEARÁ

Comércio de rua: 9h às 19h (limitação de 50%);

Shoppings: 10h às 22h (limitação de 50%);

Restaurantes: 10h às 22h (limitação de 50%);

Toque de recolher: 23h às 5h;

Igrejas e tempos: celebrações presenciais podem ocorrer até as 22h (até 50% da capacidade);

Academias: de 6h às 22h (limitação de 40%);

Autoescolas: 6h às 19h.