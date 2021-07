Novo decreto amplia horário do comércio de rua e lojas de shoppings no Ceará

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta sexta (9), que o próximo decreto ampliará os horários do comércio, no Ceará. As lojas de rua abrirão às 9 horas, e as de shopping às 10 horas. As medidas entram em vigor a partir de segunda-feira (12) — portanto, as restrições permanecem neste fim de semana (10 e 11 de julho).

Atualmente, esses estabelecimentos abrem às 10h e 12h, respectivamente. Desde a última publicação, os decretos passaram a valer por duas semanas. Assim, os novos horários serão mantidos até 26 de julho.

O toque de recolher permanece das 23h às 5 horas. O novo decreto deve ser publicado neste fim de semana, no Diário Oficial do Estado (DOE).

O governador disse que a ampliação busca evitar aglomerações no transporte coletivo, sobretudo, na Grande Fortaleza. Ele acrescentou, ainda, que o decreto terá outras mudanças, mas não detalhou quais.

Em 28 de junho último, já foram liberadas as feiras livres e o retorno presencial das aulas em instituições públicas e privadas de ensino superior de todo o Ceará, incluindo a Região do Cariri — que, até então, não seguia as mesmas diretrizes do restante do Estado em razão o cenário epidemiológico mais crítico.

Aeroporto de Fortaleza vai testar passageiros para a Covid-19

Foto: Reprodução / Facebook

O secretário da Saúde, Dr. Cabeto, informou que, há dois dias, o Governo do Ceará começou a se preparar para realizar testes de Covid-19 em passageiros que desembarcam no Aeroporto de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), a testagem ocorrerá no setor de desembarque, a partir de segunda.

"Em acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), vamos fazer as barreiras sanitárias. Em breve, será apresentada à população uma área de testagem no Aeroporto", explicou Cabeto, frisando a necessidade de fazer o rastreamento de contatos.

O governador reiterou a importância da medida. “Estamos preocupados com algumas áreas de entradas e a principal é o Aeroporto”, disse Camilo.

“Em parceria com a Anvisa, com a Fraport e os Ministérios Público Federal e Estadual, estamos mantendo o controle sanitário. Estamos fazendo testagem em todos os voos que chegam”, completou.

Sputink V chega "nos próximos dias"

O governador Camilo Santa (PT) enfatizou a necessidade da vacinação para enfrentar a pandemia de Covid-19. Segundo ele, as doses da vacina Sputnik V chegarão ao Ceará "nos próximos dias". A previsão era de que a remessa chegasse no início deste mês.

Em junho, a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a importação excepcional e temporária das vacinas russa Sputnik V e indiana Covaxin. Apesar do aval, houve limitação do número de doses a 1% da população e a aplicação será destinada somente a um "público adulto e saudável."

Pelas regras estipuladas, o Ceará poderá concluir a compra direta só de 183 mil doses e não dos esperados 5,8 milhões imunizantes da Rússia.

"Pandemia ainda não acabou"

Durante a transmissão ao vivo, os gestores frisaram que ainda há riscos, apesar da redução das taxas de positividades de exames e internações.

"Lembrando que a pandemia não acabou. O Ceará não pode recrudescer. O momento é de cautela e não podemos relaxar", reforçou Camilo.

Cabeto acrescentou ser necessário um número maior de vacinados para a proteção, também, contra variantes. "Essa é a fase de evitar pequenos surtos: usar máscaras e evitar aglomeração", ponderou.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ATÉ DOMINGO (11) NO CEARÁ Comércio de rua: 10h às 19h (limitação de 50%);

Shoppings: 12h às 22h (limitação de 50%);

Restaurantes: 10h às 22h (limitação de 50%);

Toque de recolher: 23h às 5h;

Igrejas e tempos: celebrações presenciais podem ocorrer até as 22h (até 50% da capacidade);

Academias: de 6h às 22h (limitação de 40%);

Autoescolas: 6h às 19h. Reveja o pronunciamento Avanço da imunização no estado VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19