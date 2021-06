As primeiras doses da vacina russa Sputnik V devem chegar ao Ceará no início de julho. Segundo o governador Camilo Santana, o Estado receberá 198 mil doses para imunização da população. A restrição ao número de imunizantes importados foi estabelecido pela Anvisa. No total, o governo estadual adquiriu mais de 5 milhões de doses da Sputnik V.