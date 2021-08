Novo decreto autoriza realização de eventos culturais em equipamentos públicos no Ceará

O Governo do Estado do Ceará divulgou neste sábado (21) detalhes do novo decreto de flexibilização do isolamento social contra a Covid-19. Uma das novidades é que, a partir da segunda-feira (23), está autorizada a realização de eventos culturais em equipamentos públicos.

Nessa sexta-feira (20), o governador Camilo Santana (PT) já havia anunciado que os restaurantes terão horário de funcionamento estendido até meia-noite em todo o Ceará. A decisão também se aplica às barracas de praia. Em consequência disso, o toque de recolher passará a ser da 1h até as 5h.

O novo decreto tem validade até 5 de setembro.

Conforme detalhado no Diário Oficial do Estado (DOE), os eventos culturais devem observar as mesmas regras já definidas para os eventos sociais. Ou seja, são limitados a, no máximo, 200 pessoas em espaço aberto e 100 em ambiente fechado.

Também devem obedecer medidas previstas em protocolos sanitários divulgados pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), com ingresso permitido apenas para pessoas já vacinadas com duas doses ou com comprovação de testagem negativa para a Covid-19 em exame realizado até 48 horas antes do evento.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria da Cultura do Estado (Secult) para obter mais detalhes sobre as regras para os eventos e aguarda retorno.

Ampliação de capacidades

O Governo também autorizou, a partir de segunda-feira, a ampliação da capacidade de público em instituições religiosas de 50% para 70%.

Além disso, teatros, museus, bibliotecas e cinemas passarão a poder ter até 50% da capacidade de público. Até este domingo (22), está mantida a regra de 30% de ocupação nestes locais.