Veja o que muda com o novo decreto em vigor a partir desta segunda-feira no Ceará

Começam a valer nesta segunda-feira (26) as flexibilizações do isolamento social contra a Covid-19 que permitem a reabertura de teatros e eventos para até 200 pessoas, no Ceará. Os setores de alimentação fora do lar também terão horário de funcionamento ampliado.

O governador Camilo Santana (PT) anunciou o relaxamento das medidas na última sexta-feira (23). O decreto foi publicado no sábado (24) e segue em vigor até 8 de agosto próximo. O toque de recolher continua valendo em todo o Estado, no horário das 00h às 5h.

Eventos

Os eventos sociais que passam a ser liberados nesta segunda seguem protocolos. O limite máximo de público é de 100 pessoas em ambientes abertos e 200 em locais fechados.

Conforme o decreto, esses eventos estão liberados, observado "controle rigoroso do acesso, só admitindo o ingresso de pessoas já vacinadas com 02 (duas) doses ou com comprovação de testagem negativa para a Covid-19 (exame de antígeno ou RT-PCR) em exame realizado no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do evento".

Restaurantes e barracas de praia

O setor de alimentação fora do lar também inicia a semana com horário de funcionamento ampliado. Os restaurantes estão liberados a funcionar das 9h às 23h. Já as barracas de praia podem abrir às 8h e encerrar às 23h.

Os restaurantes localizados em shopping possuem horário diferenciado, começando o expediente às 10h e encerrando como os demais do setor, às 23h.

Piscinas e parques aquáticos

Além da liberação desses espaços, outra mudança será a ampliação da capacidade de público em áreas comuns de condomínios e parques aquáticos associados a empreendimentos hoteleiros.

As piscinas e áreas adjacentes, cuja utilização antes era limitada a 20% da capacidade, agora terão a capacidade ampliada para 30%. Os parques aquáticos estão permitidos a atender agora 50% do público total.

Veja o que muda a partir desta segunda-feira (26)

Restaurantes passam a funcionar até 23h

Barracas de praia funcionam a partir de 8h até as 23h

Teatros poderão reabrir

Eventos estão liberados para 100 pessoas em ambientes fechados e 200 pessoas em ambientes abertos

Toque de recolher de meia-noite às 5h

Em condomínios, as piscinas e áreas adjacentes agora terão a capacidade ampliada para 30%

e áreas adjacentes agora terão a capacidade ampliada para 30% Em parques aquáticos associados a empreendimentos hoteleiros, a capacidade de atendimento também foi ampliada para 50%