Do cinema à música, confira cearenses reconhecidos em prêmios no Brasil e no mundo em 2023

Dos principais festivais de cinema nacionais ou estrangeiros a prêmios de música daqui e de fora. De evento literário reconhecido internacionalmente a premiação latino-americana de design. Em 2023, teve cearense reconhecido por trabalhos artísticos no Estado, no Brasil e também pelo mundo. Para celebrar as indicações e premiações conquistadas pela arte do Ceará em diferentes linguagens neste ano, o Verso propõe uma lista com alguns entre os inúmeros reconhecimentos de destaque do período. Confira, celebre e, acima de tudo, consuma arte e cultura cearenses.

CINEMA

A partir do prêmio de júri popular conquistado pelo longa “A Filha do Palhaço” ainda em janeiro em mostra em Minas Gerais, passando pelo heptacampeonato de Halder Gomes no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e chegando nos cearenses premiados no 33º Cine Ceará, o cinema feito no Estado teve ano de êxitos. Relembre:

“A Filha do Palhaço”, de Pedro Diógenes - vencedor do prêmio de Melhor Filme pelo júri popular na 26ª Mostra de Tiradentes, em janeiro

Karim Aïnouz - diretor cearense indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2023 pelo longa em língua inglesa “Firebrand”, em maio

“Quando Eu Me Encontrar”, de Micheline Helena e Amanda Pontes - vencedor dos prêmios de Melhor Roteiro, pelo júri oficial, e Melhor Longa, pelo prêmio da crítica no festival Olhar de Cinema (Curitiba), em junho

“Estranho Caminho”, de Guto Parente - vencedor dos prêmios de Melhor Filme, Melhor Fotografia (para a diretora de fotografia Linga Acácio), Melhor Performance (para o ator Carlos Francisco) e Melhor Roteiro (para Guto Parente) no Festival de Tribeca, em Nova Iorque, em junho; finalista na pré-seleção do representante brasileiro para concorrer à indicação ao Oscar 2024, em setembro

“Bem-vinda a Quixeramobim”, de Halder Gomes - vencedor do prêmio de Melhor Filme pelo Júri Popular no 22º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, em agosto

“Mais Pesado é o Céu”, de Petrus Cariry - vencedor dos prêmios de Melhor Direção, Melhor Fotografia (ambos para Petrus), Melhor Montagem (para Firmino Holanda e Petrus) e Prêmio Especial do Júri para a atriz Ana Luiza Rios no 51º Festival de Cinema de Gramado

“Represa”, de Diego Hoefel - vencedor dos prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro (para Aline Portugal, Diego Hoefel e Maurício Grabowski), Melhor Fotografia (para Daniel Correia) e Menção Honrosa ao ator Gilmar Magalhães no 30º Festival de Cinema de Vitória, em setembro; vencedor do prêmio de Melhor Longa-metragem da Mostra Olhar do Ceará no 33º Cine Ceará, em dezembro

33º Cine Ceará - o curta cearense “Os finais de Domingos”, de Olavo Junior, foi vencedor da Mostra Competitiva Brasileira de Curta-Metragem no evento; na Mostra Olhar do Ceará, além de “Represa”, também foram premiados “Um pedaço do mundo” (melhor direção de longa para Tarcísio Rocha Filho, Victor Costa Lopes e Wislan Esmeraldo), “Urubu Aterrado” (Melhor Curta-metragem, de Cris Sousa e Weslley Oliveira) e "O primeiro movimento é explosão” (Melhor Direção de Curta-metragem para Grenda Costa)

“Tereza e Bruno” - Melhor Roteiro no Festival Internacional de Cinema Independente (MG), Melhor Filme na 6ª Mostra de Cinema de Fama (MG), Melhor Curta-metragem Documentário no Cinephiles Choice Award (PE), Melhor Trilha Sonora no OFF Pocket Film Festival (PA) e Menção Honrosa no Bee Film Festival (PR)

Legenda: “Quando Eu Me Encontrar”, de Micheline Helena e Amanda Pontes, venceu dois prêmios no festival Olhar de Cinema, em Curitiba Foto: divulgação

ARTES CÊNICAS

A atriz e cantora fortalezense Verónica Valenttino entrou em 2023 como Melhor Atriz em Musicais na 9ª edição do prêmio Bibi Ferreira, em setembro de 2022, pelo trabalho no musical "Brenda Lee e o Palácio das Princesas". O espetáculo seguiu em circulação e os troféus para a artista também se somaram: neste ano, no tradicional Prêmio Shell de Teatro.

Verónica Valenttino - Melhor Atriz no 33º Prêmio Shell de Teatro pelo musical “Brenda Lee e o Palácio das Princesas”, em março

MÚSICA

Seja pelo rock de favela, seja pelo trap, a música cearense também teve destaque em 2023. Na 30º edição do Prêmio Multishow, promovido pelo canal a cabo, ou no MTV Europe Music Awards, artistas nascidos no Estado conquistaram reconhecimentos.

Mateus Fazeno Rock - indicado na categoria Brasil na 30ª edição do Prêmio Multishow, em setembro; indicado como Artista Musical do Ano no Stu Awards, em outubro

Matuê - Melhor Artista Brasileiro no MTV Europe Music Awards, em novembro

Legenda: Stênio Gardel conquistou mais um reconhecimento com o romance "A palavra que resta" em 2023 Foto: Fernanda Oliveira / divulgação

LITERATURA

Entre prêmios nacionais e uma vitória internacional, a produção literária cearense teve em 2023 um ano de reconhecimentos importantes. Fora dos eventos, houve ainda Socorro Acioli figurando duplamente na listagem de livros mais comprados pelo público da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).

Stênio Gardel - vencedor do National Book Award, concedido aos melhores livros escritos ou traduzidos para o inglês, juntamente da tradutora Bruna Dantas Lobato, em novembro

Lira Neto e Zé Wellington - no 65º Prêmio Jabuti, o primeiro foi finalista em Biografia e Reportagem (com “A vacina sem revolta: a luta de Rodolpho Theophilo contra o poder e a peste”), enquanto o segundo foi semifinalista em Romance de Entretenimento (com “Mata-mata: versão estendida”), em novembro

Maria Vitória, Carolina Campos, Julçara Cavalcante Cruz e Ana Maria Eugenio da Silva - as escritoras foram selecionadas no Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura Produzida por Mulheres, lançado em 2023 pelo Ministério da Cultura, em dezembro

ARTES VISUAIS E DESIGN

Legenda: Museu da Imagem e do Som do Ceará ganhou três reconhecimentos no 7º Latin American Design Awards 2023 pela identidade visual Foto: Governo do Estado do Ceará / divulgação

Seja em instituições ou, na prática de artistas, os trabalhos em artes visuais e design feitos no Ceará e por cearenses foram reconhecidos em diferentes instâncias locais, nacionais e internacionais. Confira.