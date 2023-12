Cine Ceará 2023: Filme “A mulher selvagem” é eleito o Melhor Longa-metragem; veja lista de premiados

O 33º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema chegou ao fim na noite desta sexta-feira (1º). A cerimônia de encerramento aconteceu no Cineteatro São Luiz com o anúncio e entrega de prêmios aos vencedores.

O festival teve início no dia 25 de novembro e contou com mais de 80 exibições de filmes, incluindo produções cearenses, nacionais e de outros países. Com três mostras competitivas (Ibero-americana de Longa-metragem, Brasileira de Curta-metragem e Olhar do Ceará), a 33ª edição teve 43 filmes concorrendo ao Troféu Mucuripe nas diversas categorias.

Legenda: O festival teve início no dia 25 de novembro, com mais de 80 filmes exibidos Foto: Ismael Soares

A cerimônia contou com uma homenagem à cineasta Verônica Guedes, diretora do For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero. Ela recebeu o Troféu Eusélio Oliveira como reconhecimento pela luta em defesa dos direitos das populações LGBTQIAPN+ e das mulheres no audiovisual.

O evento ainda contou com a exibição de “Estranho Caminho”, premiado longa-metragem cearense do diretor Guto Parente.

A edição de 2024 do festival já tem data marcada: 34º Cine Ceará terá início em 21 de setembro e seguirá até o dia 27.

Legenda: Verônica Guedes recebeu o Troféu Eusélio Oliveira Foto: Ismael Soares

Vencedores do 33º Cine Ceará

Na Mostra Ibero-americana, o destaque foi o filme cubano “A mulher selvagem” (La mujer salvaje), de Alan González. A produção ganhou o Troféu Mucuripe de Melhor Longa-metragem e recebeu R$ 20 mil para distribuição da obra no Brasil.

O filme ganhou também o troféu de Melhor Atuação Principal, para Lola Amores, e de Melhor Som, para Michel Caballero e Angie Hernández.

Legenda: O filme “A mulher selvagem”, de Alan González, foi o vencedor do Troféu Mucuripe de Melhor Longa-metragem Foto: Ismael Soares

Já na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem, o cearense “Os finais de Domingos”, de Olavo Junior, ficou com o prêmio principal, de Melhor Curta-metragem.

O filme “Represa”, de Diego Hoefel, foi eleito, pelo júri oficial, o Melhor Longa-metragem da Mostra Olhar do Ceará. O Troféu Mucuripe de Melhor Curta-metragem da Mostra foi para “Urubu Aterrado”, de Cris Sousa e Weslley Oliveira.

A Mostra Olhar do Ceará também contou com dois novos prêmios nesta edição: o de Melhor Direção de Longa-metragem, que premiou Tarcísio Rocha Filho, Victor Costa Lopes e Wislan Esmeraldo pelo longa “Um pedaço do mundo”; e o de Melhor Direção de Curta-metragem, entregue a Grenda Costa, pelo curta "O primeiro movimento é explosão”.

Confira lista completa dos premiados:

MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Melhor Longa-metragem

“A mulher selvagem” (La mujer salvaje), de Alan González

Melhor Direção

María Zanetti, por “Alemanha” (Alemania)

Melhor Atuação Principal

Lola Amores, por “A mulher selvagem” (La mujer salvaje)

Melhor Atuação

Coletivo de atores do filme “Sou amor”

Melhor Roteiro

María Zanetti, por “Alemanha” (Alemania)

Melhor Fotografia

Gabriel Díaz, por “O castigo” (El castigo)

Melhor Montagem

Tin Dirdamal, por “Agora a luz cai vertical” (Ahora a luz cae vertical)

Melhor Trilha Sonora

Nantu Studio, por “Céu aberto” (Cielo abierto)

Melhor Som

Michel Caballero e Angie Hernández, por “A mulher selvagem” (La mujer salvaje)

Melhor Direção de Arte

Michaela Saiegh, por “Alemanha” (Alemania)

Prêmio da Crítica - ABRACCINE – Associação Brasileira de Críticos de Cinema

“O castigo” (El castigo), de Matías Bize

MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

Melhor Curta-metragem

“Os finais de Domingos”, de Olavo Junior (CE)

Melhor Direção

Leo Tabosa, por “Dinho” (PE)

Melhor Roteiro

Rodolpho de Barros e Torquato Joel, por “Pulmão de Pedra” (PB)

Prêmio da Crítica - ABRACCINE

“Pulmão de pedra”, de Torquato Joel (PB)

Prêmio Canal Brasil de Curtas - Melhor Filme

“Pulmão de pedra”, de Torquato Joel (PB)

Troféu Samburá - Melhor Curta-metragem

“Circuito”, de Alan Sousa e Leão Neto (CE)

Troféu Samburá - Melhor Direção

Adriana de Faria, por “Cabana” (PA)

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ

Melhor Longa-metragem

“Represa”, de Diego Hoefel

Melhor Direção de Longa-metragem

Tarcísio Rocha Filho, Victor Costa Lopes e Wislan Esmeraldo, por “Um pedaço do mundo”

Melhor Curta-metragem

“Urubu Aterrado”, de Cris Sousa e Weslley Oliveira

Melhor Direção de Curta-metragem