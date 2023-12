Adaptação de 'O Conde de Monte Cristo’ entra em cartaz no Teatro São José neste fim de semana

O grupo de teatro Encenna apresenta neste sábado (2) e domingo (3) a peça “O Mistério do Conde de Monte Cristo”, no Teatro Municipal São José, com ingressos a partir de R$ 20 (meia), à venda no Sympla.

Inspirada no romance “O Conde de Monte Cristo”, de Alexandre Dumas, a peça é um drama de época que conta a história do plebeu Edmond Dantés, enviado à prisão por um crime que não cometeu. Dezoito anos depois ele escapa, disposto a se vingar dos poderosos que tramaram contra sua liberdade.

A produção tem direção de Aurélio Barros, com dramaturgia de Douglas Lobo, Lara Rovere, Pedro Moreno e Tulio Iumaƫ.

“Trata-se de um trabalho autoral desafiador, que exigiu muita dedicação de todo o elenco. O resultado é uma peça de alta qualidade, dinâmica e que lida com um tema universal: a vingança”, explicou o diretor.

Os ingressos custam a partir de R$ 20 (meia-entrada).

Serviço

O Mistério do Conde de Monte Cristo

Data: 2 e 3 de dezembro

Horários: 19h (dia 2) e 18h (dia 3)

Local: Teatro Municipal São José (Rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro)

Ingressos: (85) 9602.3343 ou no Sympla (