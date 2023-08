Prêmio Chanceler Airton Queiroz é entregue a artista destaque da 22ª Unifor Plástica

O artista Arrudas foi agraciado com o Prêmio Chanceler Airton Queiroz, na abertura da 22ª Unifor Plástica, realizada na noite de quinta-feira (17). O realizador será contemplado com passagens aéreas e ajuda de custo de mil euros para vivenciar a Bienal de Veneza 2024.

Criada no mesmo ano de fundação da Universidade de Fortaleza, a Unifor Plástica tornou-se uma das mais relevantes exposições do País. Neste ano celebrativo, estão expostos os trabalhos de 31 artistas, sob curadoria de Denise Mattar, com visitação gratuita de terça a domingo no Centro Cultural da instituição.

"Estou muito empolgado e feliz. A Unifor Plástica, na verdade, é uma das primeiras exposições, assim, grandes que eu participo. É um prêmio simbólico por eu estar nessa casa onde já trabalhei enquanto mediador e já estive enquanto aluno da Unifor", descreveu o agraciado.

Um prêmio à cultura

A presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, realizou a cerimônia de abertura da 22ª Unifor Plástica. Ela destacou a decisão de intitular o prêmio com o nome do chanceler, uma forma de reconhecer a atuação deste cearense em prol da arte e da cultura. "Homenageamos, na minha opinião, o maior incentivador das artes visuais no estado do sinal, o chanceler Airton Queiroz", apontou.

Lenise Queiroz Rocha Presidente da Fundação Edson Queiroz, É com imensa alegria que nos reunimos hoje para celebrar esse marco tão importante na trajetória da arte da cultura cearense. Os 50 anos da Unifor Plástica nos 50 anos da Universidade de Fortaleza. É a comprovação de que sempre tivemos o propósito de promover os artistas cearenses e levamos em nosso DNA uma forte tendência de trazer para o nosso estado o melhor da arte Brasileira”

Dentre as inúmeras realizações, Airton Queiroz criou, em 1988, o Espaço Cultural Unifor. O espaço firmou-se como um dos maiores incentivadores da manifestação artística local e nacional. Nasceu para sedimentar os valores culturais da região, oferecendo um complemento à formação dos alunos da Unifor, bem como estendendo essa oportunidade à população.

Legenda: Artistas participantes da 22ª Unifor Plástica Foto: Kid Junior

Por meio de contínuas exposições de arte, o Espaço Cultural Unifor apresenta diversas peças da Coleção Fundação Edson Queiroz. Formado pelo chanceler Airton Queiroz, o acervo reúne obras de destacados nomes da arte local, nacional e mundial. Surgiu com o intuito de contemplar todos os períodos históricos da arte até a contemporaneidade.

Mecenas atuante

Airton Queiroz começou a colecionar obras muito jovem. Aos 15, tinha como foco inicial as artes decorativas e o fascínio pelas artes acompanhou sua jornada. Ainda no fim dos anos 1960, vendeu o carro Karmann Ghia (dado pelo pai no aniversário de 18 anos) para adquirir obras do espólio do artista plástico cearense Antonio Bandeira (1922-1967).

Desde que assumiu a posição de liderança da Fundação Edson Queiroz, em 1983, após o falecimento do pai, Airton tomou para si o compromisso de democratizar o acesso às artes. Ao longo de sua vida, dedicou esforços para realizar o sonho de posicionar o Ceará como um dos centros artísticos mais importantes do Brasil.

Legenda: Noite de abertura da 22ª Unifor Plástica Foto: Kid Junior

Atualmente, a Coleção Fundação Edson Queiroz conta com importantes peças da arte brasileira. Possui obras dos séculos XVII ao XXI, que são frequentemente requisitadas para compor expressivas exposições no Brasil e no exterior.

Além de gestor, foi um notável colecionador de arte e mecenas. Ele constituiu o acervo de arte da Fundação Edson Queiroz, hoje um dos mais importantes do Brasil, e apoiou a criação de diversos projetos culturais da Instituição", reforça o Reitor da Unifor, Randal Martins Pompeu.

O acervo constitui um patrimônio que, em breve, residirá no Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz, projeto que se soma ao desejo de Airton Queiroz, que idealizou um dia ver as obras da Coleção em um museu.

Em 2023, a gestão conduzida por ele inspira o prêmio que leva seu nome. "O chanceler Airton Queiroz também instituiu a premiação de viagem à Bienal de Veneza para artistas da Unifor Plástica, prêmio que foi muito importante para a formação de vários artistas cearenses, que ganharam um impulso em suas carreiras ao conhecer este que é um dos principais salões de artes do mundo", completa o Reitor.

Unifor Plástica

Em 2023, a Unifor Plástica comemora meio século de constante reinvenção. Aberta em solenidade na noite desta quinta-feira (17) e para visitação do púbico a partir de sexta-feira (18), no Espaço Cultural da Unifor, a 22ª edição reúne mais de 60 obras e conta com a participação de 31 artistas plásticos.

Neste ano, o salão recebe a curadoria de Denise Mattar e abraça o tema “Afinidades Eletivas: estratégias para um mundo mutante”. Oportunidade única de conhecer diferentes nomes da arte. "Uma exposição muito emocionante, muito colorida e viva", detalha a curadora.

A 22ª Unifor Plástica exibirá mídias diversas como pintura, vídeo, instalações, site specific, paisagens sonoras, QrCodes e criações digitais, enaltecendo a pluralidade dos perfis dos 31 artistas selecionados, cujas gerações, influências artísticas e formações são diversas, porém conectadas por afinidades eletivas.

Legenda: Público acompanhou a abertura da exposição Foto: Kid Junior

Assim, a Mostra foi organizada em sete grupos com temas atuais e significativos para a identidade cultural cearense: a ancestralidade africana, a ancestralidade indígena, as questões de gênero, a revisão das tradições nordestinas, a urbanidade, os alertas ambientais e a importância da memória.

"Desde a sua primeira edição, a Unifor plástica tem sido uma vitrine incontestável às expressões artísticas mais criativas e inovadoras do Ceará. Mais de 900 artistas participaram dessa mostra, ao longo de suas 22 edições. É com imenso orgulho que testemunhamos o sucesso de muitos desses talentos", finaliza a presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha.

Serviço

22ª Unifor Plástica - 50 Anos. Visitação gratuita a partir do dia 18 de agosto, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Terça a sexta-feira (9h às 19h), sábados e domingos (12h às 18h). Gratuito.