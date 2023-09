Filme cearense 'Represa' é o grande vencedor com cinco prêmios no Festival de Cinema de Vitória

Uma produção cearense foi o principal destaque do 30º Festival de Cinema de Vitória. "Represa", de Diego Hoefel, trouxe para casa os troféus de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia e Menção Honrosa a Gilmar Magalhães, ator coadjuvante do longa.

Assuntos relacionados

O anúncio foi feito na noite do último sábado (23). Durante seis dias de evento, realizado na capital do Espírito Santo, foram exibidos 98 filmes – 93 curtas e cinco longas-metragens – distribuídos em 12 mostras competitivas. Os trabalhos apresentaram um recorte da produção contemporânea do audiovisual brasileiro, uma vez os projetos terem sido desenvolvidos entre 2022 e 2023.

"Represa" conta a história de Lucas. Ele atravessa o país para visitar o local de nascimento da falecida mãe. Para vender um terreno que ela possuía, o homem se aproxima de Robson, um irmão que ele nunca conheceu. Quando a filha de Robson, Josy, conhece Lucas, ela percebe imediatamente que algo está errado.

No elenco, estão Renato Linhares, Gilmar Magalhães, Jenniffer Joingley e David Santos. O filme é o primeiro longa de Diego Hoefel, professor do Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Ceará (UFC) e roteirista de trabalhos como “Corpo Delito” (2016); “Elon não acredita na morte” (2016); “Tremor” (2013) e “Permanências” (2011).

Antes de passar pelo Festival de Cinema de Vitória, "Represa" foi exibido no International Film Festival Rotterdam 2023, na Holanda.

Outros vencedores

O Troféu Vitória de Melhor Filme na 27ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas pelo Júri Técnico foi para "Ramal", de Higor Gomes. Já o Troféu Vitória de Melhor Filme pelo Júri Popular foi a produção capixaba "Remendo", de Roger Ghil, que também ganhou o prêmio de Melhor Direção. O prêmio de Melhor Interpretação foi para Ana Clara Barros Barcelos, de "O Último Rock", de Diego de Jesus.

O Júri Técnico da mostra foi formado pelo jornalista, curador, pesquisador e crítico de cinema André Dib; pela fotógrafa, diretora e roteirista Safira Moreira; e pelo roteirista e diretor, Marcos Carvalho.

Por sua vez, o júri composto por jornalistas e críticos de cinema convidados pelo Canal Brasil escolheu o filme "O Último Rock", de Diego de Jesus, para receber o Prêmio Canal Brasil de Curtas. A produção capixaba recebeu o Troféu Canal Brasil e um prêmio no valor de R$15 mil, além de ir para a grade do canal, que exibe curtas-metragens diariamente na programação.