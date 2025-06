Cineasta cearense Allan Deberton, de 'Pacarrete', abre seleção de elenco infantil para novo filme

Já pensou em estrelar o próximo filme do premiado diretor cearense Allan Deberton, responsável por obras como "Pacarrete" e "O Melhor Amigo"? A produtora do cineasta natural de Russas está em busca de elenco infantil para a nova obra assinada por ele.

Ainda sem detalhes divulgados, como título e sinopse, a produtora Deberton Filmes abriu seleção de elenco em busca de perfis específicos para a trama.

Conforme as informações da produtora, a chamada de elenco tem foco para a cidade de Fortaleza, onde a produção será filmada.

São buscados para a produção cinematográfica bebês gêmeos do sexo masculino, entre 10 e 18 meses, e crianças e jovens do sexo masculino, de 3 a 18 anos.

Para os interessados, solicita-se que os responsáveis ou os próprios atores (em caso de serem maiores de idade) enviem mensagens para o e-mail elenco@deberton.com e para o número de WhatsApp (85) 9 9649-7149 até dia 31 de julho, a fim de receber orientações para o teste.

Ao Verso, no último mês de março, Allan adiantou informações sobre um futuro trabalho, intitulado "Adoção”, que seria “feito em Fortaleza por completo”. Não há confirmação se o projeto citado é o mesmo que abriu chamada de elenco.

Trajetória de Allan Deberton

Natural de Russas, Allan Deberton é diretor de cinema e estreou no formato de longas-metragens com o premiado “Pacarrete”, estrelado por Marcélia Cartaxo, que foi grande vencedor do Festival de Gramado de 2019.

No evento gaúcho, a obra foi premiada em oito categorias, incluindo as principais da competição, como Melhor Filme, Direção e Atriz.

Em 2025, Allan estreou o longa "O Melhor Amigo", baseado em um curta homônimo escrito e dirigido por ele há 10 anos. Outro projeto do cineasta previsto para este ano é o drama "Feito Pipa", com Lázaro Ramos, que foi gravado em Quixadá no final de 2024.