Cearenses são semifinalistas no Prêmio Jabuti

Literatura cearense em destaque nacional. Nesta quinta-feira (25), foram anunciados os semifinalistas do Prêmio Jabuti, maior honraria do mercado editorial brasileiro, com escritoras e escritores do Ceará entre os escolhidos.

A lista contempla tanto nomes diretamente ligados à construção textual quanto profissionais de outras áreas do mercado. Eles figuram em diferentes categorias. Romance de Entretenimento, Crônica, Poesia e Juvenil são exemplos.

Outro bom destaque vai para editoras independentes, capazes de emplacar vários títulos nesta edição do prêmio. Entre elas, estão Urutau, Aluá, Penalux e Escola Superior de Artes Célia Helena.

Abaixo, você confere os cearenses semifinalistas do Prêmio Jabuti 2025:

Lorena Portela , com "O amor e sua fome" (Todavia): categoria Romance de Entretenimento

Marcos Barbosa , com "Um Evangelho de José" (Escola Superior de Artes Célia Helena): categoria Romance de Entretenimento

Nelson Cruz e Stênio Gardel , com "Bento Vento Tempo" (Companhia das Letrinhas): categoria Ilustração

Nina Rizzi , com "Da próxima vez, o fogo " (Companhia das Letras): categoria Tradução

Raymundo Netto , com "Coisas Engraçadas de Não se Rir" (Independente): categoria Crônica

Rodrigo Marques , com "Pôr do Sol, Jangurussu" (Aluá): categoria Juvenil

Stélio Torquato Lima , com "Vidas secas em cordel" (Estrela Cultural): categoria Poesia

Tiago Feijó , com "Breve inventário de pequenas solidões" (Penalux): categoria Conto

, com "Breve inventário de pequenas solidões" (Penalux): categoria Conto Vitor Cesar Junior, com "Bonito pra chover" (Pinacoteca do Ceará): categoria Capa do eixo Produção Editorial

No próximo dia 7 de outubro, às 12h, serão revelados os cinco finalistas que seguem na disputa. Vencedores das 23 categorias, distribuídas nos quatro eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, além do Livro do Ano, serão conhecidos na cerimônia de entrega marcada para 27 de outubro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em evento exclusivo para convidados.

O Prêmio Jabuti

Criado em 1958, o Prêmio Jabuti consolidou-se como a principal distinção literária do Brasil e referência no mercado editorial. A distinção busca valorizar todos os elos da indústria do livro, bem como celebrar a diversidade da produção nacional.

Neste ano, chega à 67ª edição com um total de 4.530 obras inscritas. Os vencedores de cada categoria receberão a tradicional estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil.

Por sua vez, o vencedor da categoria Livro do Ano será contemplado com um prêmio especial: além da estatueta e de R$ 70 mil, ganhará uma viagem à Feira do Livro de Londres, em celebração ao Ano da Cultura Brasil–Reino Unido.

Entre os cearenses que já conquistaram o prêmio, estão Lira Neto, Mailson Furtado, Socorro Acioli, Ana Miranda, além das jornalistas Germana Cabral e Cristina Pioner por livro reportagem de série publicada no Diário do Nordeste.