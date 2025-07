Cearenses criam app gratuito para divulgar programação de teatro, dança e circo em Fortaleza

Com o intuito de ajudar a formar plateia para espetáculos de artes cênicas, dois cearenses lançaram, na semana passada, uma ferramenta gratuita para concentrar, em um só espaço, a programação de teatro, dança e circo em cartaz em Fortaleza.

Criado pelos artistas da cena e produtores culturais Lucas Alexandre, 32, e William Axel, 30, o aplicativo “Mais Plateia” reúne agenda cultural de 22 palcos localizados em diversos bairros da Capital, como Aldeota, Barra do Ceará, Centro, Mondubim e Praia de Iracema, entre outros. Em breve, novos espaços devem ser adicionados ao app, incluindo sedes de companhias teatrais que realizam peças abertas ao público.

Além de conferir os espetáculos em cartaz, com informações como sinopse, fotos, data, horário, localização e preço dos ingressos, quem acessa a ferramenta também pode conferir onde estão os teatros mais próximos, a partir do serviço de geolocalização. O projeto também conta com um site para quem prefere acessar as informações pelo navegador.

Veja também Verso Com 20 anos de palco, grupo cearense Pavilhão da Magnólia se apresenta pela primeira vez na Europa Verso Fortaleza sedia dois festivais de esquetes de teatro em julho; confira programações para as férias Verso Musical Rita Lee abre duas sessões extras em Fortaleza, após ingressos esgotados

A ideia de criar um aplicativo voltado para as artes cênicas surgiu quando Lucas Alexandre ainda era estudante do curso de licenciatura em Teatro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), em 2017.

Com dificuldade para encontrar, num só lugar, todos os espetáculos em cartaz – e mais desafios ainda para divulgar as próprias produções –, resolveu dedicar parte do tempo livre ao estudo de programação, já pensando em criar um aplicativo que funcionasse como agenda cultural.

Legenda: App está disponível na Play Store e na Apple Store Foto: Thiago Gadelha

“Hoje em dia a gente consegue pedir um lanche em casa, consegue pegar um táxi, consegue fazer mil outras coisas só com o celular, até paquerar”, brinca Lucas. “Mas não tinha um aplicativo voltado para a formação de plateia, para difundir essa informação de que tem teatro na cidade de Fortaleza”, explica.

Assim surgiu o “Cadeira Cativa”, primeira versão do que viria a ser o “Mais Plateia”, que funcionou por pouco mais de dois anos, primeiro com recursos obtidos em uma vaquinha, segundo com fundos oriundos de um edital de incentivo da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor). Quando o dinheiro acabou, no entanto, não houve como dar conta dos gastos de manutenção do aplicativo, que foi encerrado antes da pandemia.

Recentemente, junto ao também ator e produtor William Axel, em meio a um momento delicado de ausência de palcos para artistas da cena em Fortaleza, Lucas decidiu retomar o projeto com recursos próprios, numa versão reformulada.

“A gente teve a ideia de recriar, dar outro nome, e trazer essa plateia, que estava escassa, para ver teatro”, conta. “Nosso teatro é de excelente qualidade, comparado às outras capitais. A gente não só não tem o recurso que as outras capitais têm, mas o nosso teatro que a gente faz em Fortaleza é muito bom, é tão excelente como o do eixo Rio-São Paulo. E as pessoas precisam ver isso, precisam ver que a gente tá fazendo teatro”, completa.

Divulgar espetáculos pra mais gente

[render name="app mais plateia" contentId="1.3673961"]

Para Lucas Alexandre, iniciativas como o “Mais Plateia” partem de um princípio simples – a concentração de informações em um só local –, mas podem ajudar a cena cearense a enfrentar um problema amplo: a dificuldade de divulgar produções artísticas.

“Hoje em dia, divulgar um espetáculo em Fortaleza é muito difícil. Conseguir pauta é mais difícil ainda”, lamenta. Além disso, com muitos teatros fechados permanentemente e outros interditados, como o Teatro Carlos Câmara e o Antonieta Noronha, ambos em reforma, muitas pessoas nem mesmo sabem onde assistir espetáculos.

“O objetivo é chegar na galera que está lá no Bom Jardim, a galera que está lá no Lagamar, porque essas pessoas gostam de assistir teatro, só não têm acesso à informação. E tem peças gratuitas para elas assistirem, mas a informação não chega até elas”, ressalta Lucas.

A ideia do projeto é, para além de se tornar um guia para a população da Capital, tornar acessível uma “rota cultural alternativa” para turistas que queiram conhecer a arte cearense. Os planos para o app incluem, inclusive, ampliar a cobertura para outras cidades do Ceará.

No momento, os produtores a frente do “Mais Plateia” preparam a segunda fase de execução do projeto, que inclui a busca por parceiros comerciais para manter o aplicativo gratuito. Artistas e equipamentos culturais públicos e privados podem sugerir a inclusão de espetáculos por meio do e-mail do projeto: maisplateia@gmail.com.

Serviço

Aplicativo “Mais Plateia”

Onde baixar: Apple Store e Play Store

Mais informações no site do Mais Plateia