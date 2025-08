Reforma de CAPS, novos profissionais e escolas climatizadas: Evandro elenca prioridades do 2º semestre

As iniciativas prioritárias nos próximos meses da gestão de Evandro Leitão à frente da Prefeitura de Fortaleza foram detalhadas durante a solenidade de reabertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Fortaleza, nesta sexta-feira (1º). Áreas como educação, infraestrutura e saúde foram citadas pelo gestor, inclusive com prazos para a entrega de medidas.

Existe a perspectiva, por exemplo, de ampliar a climatização nas escolas da rede municipal de Fortaleza, a contratação de novos profissionais, a recuperação de postos de saúdes e de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), além do lançamento de novos programas, como o Fortaleza sem Fome, e de equipamentos, como o Espaço Girassol.

Veja também PontoPoder 'A eleição passou, temos que olhar pra frente e nos unir', diz Evandro em discurso para vereadores PontoPoder Câmara de Fortaleza abre 2º semestre com Plano Diretor, Orçamento 2026 e mudança de sede no radar

Evandro Leitão iniciou com um balanço de ações realizadas durante o 1º semestre de 2025, incluindo a revogação da taxa do lixo – feita com o aval dos vereadores de Fortaleza ainda em janeiro deste ano.

Outro destaque feito pelo prefeito foi a reforma administrativa, aprovada pelos vereadores e que criou secretarias como Mulher e Proteção Social, e deu maior autonomia as regionais.

Quanto a iniciativas do Executivo, Evandro destacou a retomada de obras paradas na capital. “Bem verdade que ainda existem obras paradas, mas que nós iremos retomar com responsabilidade para fazer a entrega de todos esses equipamentos”, disse.

Legenda: Prefeito Evandro Leitão foi recebido pelos parlamentares da Câmara Municipal de Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Reforma, profissionais e novos equipamentos na Saúde

O prefeito destacou que devem ser reformados 87 postos de saúde em Fortaleza, o que representa 65% dos equipamentos existentes na cidade. Na primeira etapa, devem ser feitas reformas em 25 unidades.

Também devem ser reformados todos os Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da Capital. Inclusive, há a perspectiva da construção de um novo CAPS gera, com extensão do horário de funcionamento, que passará a atender 24 horas. Existe ainda a perspectiva de construção de um CAPS infantil, que será provavelmente no Centro.

Ainda no âmbito das reformas, ele anunciou que duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) devem ser entregues em setembro desse ano após passarem por reparação. São elas as unidades de Vila Velha e Itaperi.

Veja também Inácio Aguiar As apostas de Evandro Leitão para reestruturar a Saúde de Fortaleza até o fim do ano Ceará Saúde tem ‘deficiência enorme’ e Prefeitura deve convocar 800 profissionais para a rede, diz Evandro

O número de profissionais na rede de saúde de Fortaleza também deve aumentar, informou o prefeito. Devem ser convocados 82 aprovados no concurso para o Instituto José Frota, além de ter sido antecipado o chamamento de 411 trabalhadores da extinta Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor).

Também devem ser nomeados 260 profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPs).

O prefeito também falou sobre a inauguração do Centro de Diagnóstico do Espaço Girassol, que deve acontecer no dia 11 de agosto, e do primeiro Espaço Girassol, que funcionará na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, localizada no bairro Bonsucesso.

Segundo o prefeito, ainda existe uma indecisão sobre a data dessa inauguração, que deve ser feita ainda em agosto. "Nós tomamos conhecimento de que o presidente Lula provavelmente venha ao final desse mês, aqui. A princípio, (a inauguração) está marcada para (dia) 18. Se ele confirmar a presença dele, nós vamos transferir para o dia 30", explicou.

Educação

Ao falar sobre as estruturas da rede de ensino municipal, Evandro Leitão afirmou que estão sendo climatizadas 71 escolas ao longo de 2025, chegando assim a 30% das unidades com climatização. "O meu compromisso é até o fim do mandato, nós universalizamos a climatização em toda a rede municipal", ressaltou.

Outras ações também foram criadas por ele, como a implementação de um novo cardápio escolar e a projeção de um concurso para criar um novo fardamento escolar para os estudantes.

O prefeito falou ainda sobre a criação de cerca de 2,5 mil vagas em creches e em Centros de Educação Infantil (CEIS), além da inauguração de novos equipamentos voltados ao ensino de crianças.

Segundo ele, três novos CEIs devem ser inaugurados ainda em agosto, nos bairros Jangurussu, Conjunto Ceará e Parangaba.

Legenda: Evandro Leitão com o presidente da Câmara de Fortaleza, Leo Couto, em coletiva de imprensa Foto: Thiago Gadelha

Infraestrutura e revitalização do Centro

O prefeito Evandro Leitão falou sobre a reforma, iniciada em julho, na Praça do Ferreira e também na entrega da Cidade das Crianças, no próximo dia 10 de agosto.

"Estamos fazendo uma intervenção na Praça do Ferreira, um investimento de R$ 8 milhões, uma praça extremamente simbólica para nossa cidade", disse o prefeito em entrevista coletiva antes do início da solenidade.

Existe ainda a perspectiva de finalização de obras na Secretaria de Cultura, o que envolve também o Teatro Antonieta Noronha, e o Paço Municipal. Todos os equipamentos ficam localizados no centro de Fortaleza.

O prefeito afirmou que tanto o Paço Municipal como a Cidade das Crianças devem receber visitas de estudantes. No caso da sede da Prefeitura, serão visitas guiadas no espaço, enquanto a Cidade das Crianças deve contar com atividades para os estudantes.

Veja também Ceará Reforma da Praça do Ferreira custará R$ 8 milhões e deve terminar em novembro; veja detalhes Colaboradores Pacto pelo Novo Centro: O Primeiro Passo para Transformar Fortaleza na Cidade de 15 Minutos

Sobre a infraestrutura, o prefeito falou da implementação do programa "Tá na Pista", que tem previsão de recuperar 800 mil metros quadrados de vias até o final do ano, além de uma restauração de tampas de boca de lobo e de drenagem.

"Durante os quatro anos, eu quero governar para aqueles que mais precisam. Do Conjunto Ceará, do Henrique Jorge, do Zé Walter, do Bonsucesso. Para os 121 bairros de Fortaleza. É para isso que estamos aqui. (...) Ainda temos que avançar muito, mas eu também tenho a compreensão de que os primeiros passos foram dados", finalizou Evandro.