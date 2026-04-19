Pague Menos planeja unificar marcas próprias para superar R$ 1 bilhão em vendas

A rede de farmácias Pague Menos planeja simplificar seu portfólio de marcas próprias, de 11 para até 5, com foco em superar o faturamento de R$ 1 bilhão atingido em 2025 apenas com os itens de fabricação própria.

Os esforços serão concentrados na Dauf, principal marca da linha, que ganhará nova identidade visual. As informações foram confirmadas por Walace Siffert, vice-presidente comercial da empresa, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.

"Hoje, a marca Dauf representa mais de 60% do faturamento de marcas exclusivas, e a expectativa é que isso cresça. A ideia é que a gente potencialize a Dauf. Temos 11 marcas exclusivas e vamos trabalhar uma simplificação de todo o ecossistema para até cinco marcas", disse.

A Dauf surgiu em 2008, primeiramente focada em itens de higiene pessoal, vitaminas e primeiros socorros. Além dela, o grupo tem as marcas Amorável, Power Vita, Gnano, Chcoices Beauty, Nutrabix, entre outras.

Ticket médio dos produtos próprios podem chegar a R$ 200

As bandeiras abrangem mais de mil produtos produzidos pela Pague Menos, que têm ticket médio em torno de R$ 60, mas podem ultrapassar a barreira de R$ 200. A marca Dauf abrange 488 itens, cerca de metade do total.

Os produtos próprios representam 13% do faturamento de produtos não medicamentosos. A empresa identifica que ainda há espaço para crescimento, oferecendo preços competitivos.

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"Temos como premissa garantir acesso, mas como prioridade a questão da qualidade e da tecnologia. E esses diferenciais estão na categoria de 'básico bem feito'. O que a gente começa também daqui para frente é navegar em categorias de maior complexidade", afirma o vice-presidente comercial.

O investimento para produção de novos produtos não foi divulgado. A Pague Menos não tem indústria própria e produz os itens em fábricas parceiras.

As categorias de maior relevância no mercado consumidor cearense entre os itens de produção própria são de proteção solar, fraldas e acessórios de saúde (de curativos a aparelhos de aferição de pressão).

Entre os novos produtos, estão lançamentos de coleções nacionais, como verão e natal. Também devem chegar às prateleiras das farmácias mais itens de skin care e cuidados noturnos.

Grupo prevê crescimento em 2026

O Ceará, que concentra 17% das 1.689 lojas do grupo Pague Menos no Brasil, deve ter crescimento da marca em 2026. O Estado chegou a 280 unidades, com saldo de nove lojas abertas ao longo de 2025.

"Temos trazido muito foco na extração de valor do nosso portfólio de lojas existentes. Ainda tem uma potência muito grande. Mas devemos fechar 2026 com uma abertura um pouco maior do que 2025, no Brasil e no Ceará também", projeta Walace Siffert.

A companhia também enxerga como prioridade das vendas a melhoria dos canais digitais, como aplicativo e site. Em 2025, as vendas online cresceram a representatividade no faturamento em 5%, chegando a 21%.

"Temos trabalhado para conseguir entregar rápido, sem fricção, para que o cliente possa cada vez mais enxergar o valor. Hoje, todos os nossos pedidos saem diretamente das nossas lojas; não preciso consolidar isso em centro de distribuição para ter impacto de rapidez", ressalta.