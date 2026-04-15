Monza e Opala entre os mais buscados no Ceará após isenção nacional de IPVA para carros antigos

Os clássicos modelos Escort, Monza e Opala, que ficaram na memória de gerações de brasileiros, estão entre os carros mais procurados no Ceará após a isenção nacional do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos com 20 anos ou mais.

A medida foi promulgada em dezembro de 2025 e passou a valer em todo o Brasil a partir de 2026. No Ceará, contudo, a isenção já era válida para veículos a partir de 15 anos de uso e segue mantida.

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A expansão da regra para todo o País pode ter despertado o interesse de consumidores que desconheciam o benefício estadual. Segundo estudo da Webmotors Autoinsights, as buscas por esses modelos no Ceará cresceram 5% entre dezembro de 2025 e março de 2026, em comparação ao mesmo período do ano anterior, após a implementação da medida.

Diante dessa demanda, os carros mais procurados no Estado, segundo levantamento da Webmotors Autoinsights, foram:

Honda Civic

Volkswagen Gol

Mitsubishi Eclipse

Chevrolet Monza

Chevrolet Opala

Chevrolet Vectra

Toyota Supra

Toyota Hilux

Ford Escort

Fiat Uno

Quem tem isenção de IPVA no Ceará?

Pessoas com deficiência;

Proprietários de táxi e mototáxi;

Proprietários de veículos com mais de 15 anos de fabricação;

Proprietários de ônibus, micro-ônibus, vans e topiques empregadas no serviço de transporte público;

Proprietários de ônibus intermunicipal;

Proprietários de veículos com potência inferior a 50 cilindradas;

Proprietários de máquinas agrícolas e terraplenagem.

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Para obter o benefício, o contribuinte deve acessar o site da Sefaz e dar entrada no pedido de isenção pelo sistema Tramita.

O cidadão deverá optar pelo serviço Solicitação de Isenção de IPVA/ICMS para portador de necessidades especiais. Veja o passo a passo:

Acessar o site da Sefaz na opção Vipro/Tramita

Seguir as instruções para instalar o plugin necessário para assinaturas digitais, se aplicável;

Escolher a opção de acesso e preencher o campo com o CNPJ da sua empresa;

Navegar até o "Menu de Serviços";

Acessar IPVA;

Selecionar a opção "Isenção de IPVA para Portadores de Necessidades Especiais";

Preencher o requerimento de acordo com as instruções fornecidas;

Anexar os documentos solicitados ao requerimento;

Revisar todas as informações fornecidas para garantir que estão corretas;

Clicar em "Assinar e Enviar" para enviar o requerimento para processamento.

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Demais categorias

Outras categorias, como táxis, máquinas agrícolas, veículos escolares e ônibus de transporte urbano também são dispensados do imposto anualmente. Para isso, os proprietários dos veículos devem realizar a primeira solicitação também pelo site da Sefaz.

Furto ou roubo

Segundo a Sefaz, também fica dispensado o pagamento do IPVA quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize sua posse. A dispensa ocorrerá no exercício seguinte ao da ocorrência, e somente mediante o registro de Boletim de Ocorrência.