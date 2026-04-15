Monza e Opala entre os mais buscados no Ceará após isenção nacional de IPVA para carros antigos
As buscas por esses modelos cresceram 5%.
Os clássicos modelos Escort, Monza e Opala, que ficaram na memória de gerações de brasileiros, estão entre os carros mais procurados no Ceará após a isenção nacional do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos com 20 anos ou mais.
A medida foi promulgada em dezembro de 2025 e passou a valer em todo o Brasil a partir de 2026. No Ceará, contudo, a isenção já era válida para veículos a partir de 15 anos de uso e segue mantida.
Veja também
A expansão da regra para todo o País pode ter despertado o interesse de consumidores que desconheciam o benefício estadual. Segundo estudo da Webmotors Autoinsights, as buscas por esses modelos no Ceará cresceram 5% entre dezembro de 2025 e março de 2026, em comparação ao mesmo período do ano anterior, após a implementação da medida.
Diante dessa demanda, os carros mais procurados no Estado, segundo levantamento da Webmotors Autoinsights, foram:
- Honda Civic
- Volkswagen Gol
- Mitsubishi Eclipse
- Chevrolet Monza
- Chevrolet Opala
- Chevrolet Vectra
- Toyota Supra
- Toyota Hilux
- Ford Escort
- Fiat Uno
Quem tem isenção de IPVA no Ceará?
- Pessoas com deficiência;
- Proprietários de táxi e mototáxi;
- Proprietários de veículos com mais de 15 anos de fabricação;
- Proprietários de ônibus, micro-ônibus, vans e topiques empregadas no serviço de transporte público;
- Proprietários de ônibus intermunicipal;
- Proprietários de veículos com potência inferior a 50 cilindradas;
- Proprietários de máquinas agrícolas e terraplenagem.
Veja regras para isenção para PCDs
Para obter o benefício, o contribuinte deve acessar o site da Sefaz e dar entrada no pedido de isenção pelo sistema Tramita.
O cidadão deverá optar pelo serviço Solicitação de Isenção de IPVA/ICMS para portador de necessidades especiais. Veja o passo a passo:
- Acessar o site da Sefaz na opção Vipro/Tramita
- Seguir as instruções para instalar o plugin necessário para assinaturas digitais, se aplicável;
- Escolher a opção de acesso e preencher o campo com o CNPJ da sua empresa;
- Navegar até o "Menu de Serviços";
- Acessar IPVA;
- Selecionar a opção "Isenção de IPVA para Portadores de Necessidades Especiais";
- Preencher o requerimento de acordo com as instruções fornecidas;
- Anexar os documentos solicitados ao requerimento;
- Revisar todas as informações fornecidas para garantir que estão corretas;
- Clicar em "Assinar e Enviar" para enviar o requerimento para processamento.
Veja também
Demais categorias
Outras categorias, como táxis, máquinas agrícolas, veículos escolares e ônibus de transporte urbano também são dispensados do imposto anualmente. Para isso, os proprietários dos veículos devem realizar a primeira solicitação também pelo site da Sefaz.
Furto ou roubo
Segundo a Sefaz, também fica dispensado o pagamento do IPVA quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize sua posse. A dispensa ocorrerá no exercício seguinte ao da ocorrência, e somente mediante o registro de Boletim de Ocorrência.