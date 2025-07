Com IPI zerado, carros populares no Ceará ficam até R$ 6 mil mais baratos; veja modelos

O Governo Federal anunciou na última quinta-feira (10) o programa Carro Sustentável, que zera ou reduz a alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos produzidos no Brasil, sobretudo aqueles com baixas emissões de dióxido de carbono (CO₂).

A medida entrou em vigor nessa sexta-feira (11). De acordo com fontes do setor, a redução do tributo pode gerar uma diminuição de até R$ 6 mil no custo dos automóveis vendidos no Ceará.

O abatimento deverá incidir principalmente sobre os chamados “carros populares”, ou seja, modelos de entrada das montadoras.

Com o desconto de R$ 6.000, o Fiat Mobi Like, cujo preço original é de R$ 80.990, passaria a custar R$ 74.990, por exemplo.

O Fiat Argo, atualmente anunciado por R$ 94.990, teria o valor reduzido para R$ 88.990. Já o Renault Kwid Zen, que custa R$ 78.690, passaria a ser vendido por R$ 72.690.

As simulações consideram os preços divulgados pelas montadoras. Mas os descontos podem ser ainda maiores, pois, além do IPI, há promoções vigentes e condições específicas de cada concessionária que influenciam no preço final.

Medida deve aquecer o setor no Ceará

Para o presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) Regional Ceará, Lewton Monteiro, essa medida deve impulsionar a venda de modelos novos no País.

Ele acredita que o programa vai de encontro à alta da taxa de juros (Selic), contribuindo para fomentar a cadeia de venda de carros novos, que subiu nacionalmente 5% no primeiro semestre deste ano na comparação com 2024.

“Estamos vivendo algumas incertezas, taxa de juros subiu, isso gerava uma preocupação, mas isso foi anulado por esse efeito positivo. Esse crescimento está garantido”, reforça.

Leonardo Dall'Ollio, diretor comercial do Grupo Carmais, que administra diversas concessionárias no Ceará, destaca que veículos já competitivos, somados ao desconto do IPI, contribuem para estimular a demanda.

“Nossa expectativa é de que essa movimentação resulte em um crescimento aproximado de 15% nas vendas. Trata-se de um momento estratégico para aquisição de veículos, especialmente para os consumidores que buscam condições comerciais mais vantajosas”, reflete Leonardo Dall'Ollio.

Redução do IPI estimula promoções em concessionárias

Os programas IPI Verde e Carro Sustentável são para modelos de entrada que, de modo geral, são os mais comprados pela população brasileira.

Gradativamente, concessionárias e montadoras começam a se organizar para disponibilizar os veículos já com os descontos anunciados pelo Governo Federal, além de outras reduções nos preços em virtude de promoções.

Chevrolet, Fiat (Stellantis), Hyundai, Renault e Volkswagen já enquadraram no programa do IPI Zero diversos modelos, como o Onix, Mobi, HB20, Kwid e Polo.

Por causa disso, o diretor comercial da Carmais afirma que os clientes já se movimentam de forma mais intensa em busca dos veículos que se enquadrem dentro das especificações dos programas.

O que é o IPI Verde e o programa Carro Sustentável?

Essa redução nas alíquotas do IPI para determinados modelos de automóveis foi uma medida anunciada pelo vice-presidente da República e titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin.

Batizado de IPI Verde, o decreto presidencial reduz as alíquotas do imposto para carros mais leves e econômicos, e que, segundo o MDIC, devem ser movidos à energia limpa e precisam atender a requisitos de reciclabilidade e segurança veicular.

Já o Carro Sustentável zera o IPI para carros “compactos com alta eficiência energética-ambiental e fabricados no Brasil”. O MDIC expõe quatro requisitos para um automóvel ser enquadrado no desconto do programa: