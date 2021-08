Agências do INSS ampliam agendamentos diários a partir de hoje (9)

Mais agências da Previdência Social atenderão agendamentos de determinados serviços a partir desta segunda-feira (9) em Fortaleza e Região Metropolitana. O atendimento presencial é uma exceção, pois a maioria dos serviços do INSS é realizada totalmente a distância.

Solicitação de benefícios, consultas a andamentos de processos, impressão de extratos e contagem de tempo de contribuição ainda podem ser verificados pelo aplicativo Meu INSS ou telefone 135.

Em todo o Ceará, as Agências da Previdência Social seguem fechadas, com atendimento apenas virtual, nos municípios de Canindé, Beberibe, Forquilha, Coreaú, Ipueiras e Santana do Acaraú.

Serviços com atendimento presencial agendado

Os serviços ampliados para atendimento presencial, com agendamento apenas pelo telefone 135, são do tipo Atendimento Especializado. Serão:

Contestação de Nexo Técnico Epidemiológico;

Solicitar retificação de Comunicação de Acidente de Trabalho;

Consulta à consignação administrativa;

Órgão mantenedor do benefício inválido;

Atendimento a portadores de necessidades especiais;

Ciência do Cidadão/ inscrição no CadÚnico;

Parcelamento/ impugnação / Monitoramento Operacional de Benefícios;

Impossibilidade de informação ou de conclusão da solicitação pelos canais remotos;

Requerimento não concluído por falha operacional.

Como agendar o atendimento?

Para saber quais agências atendem presencialmente, agende pela Internet ou telefone 135, e escolha as unidades disponíveis.

Ao solicitar seu serviço, o beneficiário será atendido de forma presencial, em local, data e horário marcados, quando se tratar de:

Perícia Médica;

Cumprimento de exigência;

Avaliação social de benefício assistencial ao deficiente;

Reabilitação Profissional;

Justificação administrativa;

Justificação judicial;

Prova de vida em casos excepcionais (não resolvidos pelo banco);

Retirar Histórico de Atendimento de chat ou Central 135;

Monitoramento Operacional de Benefícios.

Serviços disponíveis a distância

São atendidos presencialmente apenas os agendamentos dos tipos citados acima. O restante das demandas poderão ser resolvidas pelo aplicativo Meu Inss e pelo telefone 135, para evitar contágio do novo coronavírus.

Mais de 90 serviços do INSS estão disponíveis à distância, acesse gov.br/inss, ou utilize o Atendimento Virtual de perguntas no canto inferior do Meu INSS.