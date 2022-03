Whindersson Nunes estreia especial de comédia 'É De Mim Mesmo' na Netflix

O humorista Whindersson Nunes estreou um novo show na Netflix nesta quinta-feira (3). A produção, intitulada de 'É De Mim Mesmo', foi gravada no Teatro Amazonas, em Manaus.

Com muita comédia, o espetáculo tem no total pouco mais de uma hora, trazendo parte do show que Whindersson rodou o país recentemente, no qual ele trouxe humor com as próprias experiências pessoais.

Veja trailer:

No roteiro, o piauiense aborda momentos do cotidiano como a pandemia, a convivência diária com a depressão e até mesmo como tem que lidar com os holofotes direcionados à vida pessoal dele.

Esse, inclusive, não é o primeiro show dele que ganha espaço na plataforma de streaming em questão. A estreia veio com o especial 'Whindersson Nunes: Adulto', no qual falou sobre o início da carreira, o casamento e a fama.