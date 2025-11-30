Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Wagner Moura surge como aposta surpresa na corrida ao Oscar

Ator aparece entre os cinco nomes cotados pela Variety para Melhor Ator.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:51)
Zoeira
Wagner Moura usa casaco bege e sorri para a foto.
Legenda: Wagner Moura irá disputar o Oscar de Melhor Ator com nomes como Ethan Hawk e Leo DiCaprio, segundo site.
Foto: Reprodução/X.

Wagner Moura voltou a ganhar destaque na temporada de premiações após aparecer entre os favoritos da Variety à indicação ao Oscar de Melhor Ator.

A revista atualizou seu ranking na sexta-feira (28) e manteve o brasileiro na quinta posição, apontando que ele tem chances reais de entrar na lista final, embora ainda corra por fora na disputa.

Segundo a publicação, os primeiros lugares são ocupados por concorrentes de peso. Ethan Hawke segue liderando a corrida com sua atuação em "Blue Moon", cinebiografia de Lorenz Hart e mais uma parceria com o diretor Richard Linklater.

Hawke, que já acumula quatro indicações ao Oscar ao longo da carreira, é apontado como um dos grandes nomes “na fila” há mais de 20 anos.

Logo atrás dele estão Leonardo DiCaprio, elogiado por "Uma Batalha Após a Outra", e Timothée Chalamet, destaque em "Marty Supreme". O quarto lugar ficou com Michael B. Jordan por "Pecadores", produção de terror que reacendeu o entusiasmo da crítica e marcou sua quinta colaboração com Ryan Coogler.

Wagner Moura entra na corrida com "O Agente Secreto", dirigido por Kléber Mendonça Filho, o mesmo trabalho que lhe garantiu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes de 2025.

A performance do brasileiro tem sido amplamente comentada pela crítica internacional e consolidou seu nome entre os possíveis indicados ao Oscar.

Agora, resta saber se a disputa confirmará a previsão da Variety e colocará Moura entre os cinco escolhidos pela Academia.

