Wagner Moura surge como aposta surpresa na corrida ao Oscar
Ator aparece entre os cinco nomes cotados pela Variety para Melhor Ator.
Wagner Moura voltou a ganhar destaque na temporada de premiações após aparecer entre os favoritos da Variety à indicação ao Oscar de Melhor Ator.
A revista atualizou seu ranking na sexta-feira (28) e manteve o brasileiro na quinta posição, apontando que ele tem chances reais de entrar na lista final, embora ainda corra por fora na disputa.
Segundo a publicação, os primeiros lugares são ocupados por concorrentes de peso. Ethan Hawke segue liderando a corrida com sua atuação em "Blue Moon", cinebiografia de Lorenz Hart e mais uma parceria com o diretor Richard Linklater.
Hawke, que já acumula quatro indicações ao Oscar ao longo da carreira, é apontado como um dos grandes nomes “na fila” há mais de 20 anos.
Logo atrás dele estão Leonardo DiCaprio, elogiado por "Uma Batalha Após a Outra", e Timothée Chalamet, destaque em "Marty Supreme". O quarto lugar ficou com Michael B. Jordan por "Pecadores", produção de terror que reacendeu o entusiasmo da crítica e marcou sua quinta colaboração com Ryan Coogler.
Wagner Moura entra na corrida com "O Agente Secreto", dirigido por Kléber Mendonça Filho, o mesmo trabalho que lhe garantiu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes de 2025.
A performance do brasileiro tem sido amplamente comentada pela crítica internacional e consolidou seu nome entre os possíveis indicados ao Oscar.
Agora, resta saber se a disputa confirmará a previsão da Variety e colocará Moura entre os cinco escolhidos pela Academia.