'Viver Sertanejo' tem Alexandre Pires e Luiz Cláudio & Giuliano neste domingo (16)

O "Viver Sertanejo" deste domingo (16), na TV Globo, dá continuidade ao encontro entre Alexandre Pires e a dupla Luiz Cláudio & Giuliano — que recentemente anunciou a separação. Na edição, o intérprete de "Depois do Prazer" revelará as influências sertanejas que inspiraram a criação do projeto "Pagonejo Bão", em que mistura pagode e sertanejo.

"Meus pais vendiam roupas e viajavam o interior todo. Eles fizeram amizades fortes na cidade de Guaiatuba e resolveram viver lá. Fomos morar num bairro muito simples, sem asfalto, e foi lá que começou nosso cercamento com a música sertaneja", contará o artista.

Acompanhados do apresentador, Daniel, os convidados também refletirão sobre a relação entre pagode, samba e sertanejo. "Se pegar o Raça Negra, que gravou 'Desculpe, Mas Eu Vou Chorar', acho que foi a primeira junção do pagode com o sertanejo", lembrará Luiz Cláudio.

Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?

O programa 'Viver Sertanejo' começa às 10h05, logo depois do Globo Rural, na Rede Globo.

Apresentado por Daniel, o 'Viver Sertanejo' vai ao ar aos domingos. Tem produção de Nathália Pinha, produção executiva de Anelise Franco, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida.