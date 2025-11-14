Lady Gaga cancelou viagem ao Brasil após surto psicótico

Lady Gaga voltou a comentar o período difícil que viveu em 2017, quando precisou cancelar sua apresentação no Brasil, no Rock in Rio, e interromper parte da "Joanne World Tour". Em entrevista à revista Rolling Stone, a artista contou que enfrentou um surto psicótico durante a turnê e não teve condições de seguir com os compromissos, incluindo sua passagem pelo Rio de Janeiro, quando publicou a icônica mensagem emocionada "Brazil, I’m devastated" aos fãs.

“Houve um dia em que minha irmã disse para mim: ‘Eu não vejo mais a minha irmã’”, contou. “E eu cancelei a turnê. Houve um dia em que precisei ir ao hospital para cuidados psiquiátricos. Eu precisava dar uma pausa. Não conseguia fazer nada… Eu desmoronei completamente. Foi realmente assustador. Houve um momento em que eu não achava que poderia melhorar… Me sinto muito sortuda por estar viva. Sei que isso pode soar dramático, mas sabemos como isso pode acabar”, disse.

A cantora revelou ainda que, durante as gravações do filme "Nasce uma Estrela", precisou ser medicada para manter a estabilidade emocional. “Eu fiz o filme tomando lítio”, afirmou, citando o remédio prescrito para casos de transtorno bipolar e depressão.

Gaga contou que hoje se sente bem mais forte e atribui parte dessa virada ao apoio de seu noivo, Michael Polansky. “Estar apaixonada por alguém que se importa com quem eu realmente sou fez uma grande diferença”, falou.