'Viver Sertanejo' recebe Munhoz & Mariano e Duduca & Dalvan neste domingo (25)

O "Viver Sertanejo" deste domingo (25) promete emoção e memória afetiva ao reunir duas duplas que representam diferentes gerações do sertanejo.

No palco comandado por Daniel, Munhoz & Mariano e Duduca & Dalvan revisitam sucessos, dividem histórias de carreira e celebram a força das canções que atravessam gerações.

A primeira dupla, Munhoz & Mariano, tem 20 anos de história, enquanto Duduca & Dalvan já somam 49 anos na estrada e são conhecidos como os leões da música sertaneja.

"Prepare o coração, porque vem música, memória e muita prosa boa do nosso sertanejo", convida o cantor Daniel.

Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?

O programa "Viver Sertanejo" começa às 10h15, logo após o Globo Rural, na Rede Globo.