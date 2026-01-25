'Viver Sertanejo' recebe Munhoz & Mariano e Duduca & Dalvan neste domingo (25)
Cantores revisitam sucessos e dividem histórias de carreira.
O "Viver Sertanejo" deste domingo (25) promete emoção e memória afetiva ao reunir duas duplas que representam diferentes gerações do sertanejo.
No palco comandado por Daniel, Munhoz & Mariano e Duduca & Dalvan revisitam sucessos, dividem histórias de carreira e celebram a força das canções que atravessam gerações.
A primeira dupla, Munhoz & Mariano, tem 20 anos de história, enquanto Duduca & Dalvan já somam 49 anos na estrada e são conhecidos como os leões da música sertaneja.
"Prepare o coração, porque vem música, memória e muita prosa boa do nosso sertanejo", convida o cantor Daniel.
Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?
O programa "Viver Sertanejo" começa às 10h15, logo após o Globo Rural, na Rede Globo.