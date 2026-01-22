Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Rainhas de bateria, musas e destaques: 5 ex-BBBs que se destacaram no Carnaval

Sabrina Sato é um dos nomes de maior relevância.

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
Zoeira
Montagem de fotos mostra ex-BBBs Juliana Alves, Sabrina Sato, Thelma Assis e Alane Dias com trajes carnavalescos.
Legenda: Da esquerda para a direita, Thelma Assis, Sabrina Sato, Juliana Alves e Alane Dias.
Foto: Leo Franco, Tom Zé e Anderson Borde/AgNews.

Em "Três Graças", a atual novela das nove da TV Globo, Arminda (Grazi Massafera) chamou os participantes do Big Brother Brasil de "bando de gente sem futuro" e "desqualificada" que cai no esquecimento quando a competição acaba. "Não dá em nada, vira nada", afirmou a vilã.

À época que foi ao ar, logo no início da 26ª temporada do programa, a cena viralizou pela ironia: Grazi participou do BBB em 2003 e, anos depois, foi indicada ao Emmy de Melhor Atriz por seu papel na série "Verdades Secretas".

Seja na atuação, na música ou na apresentação, ex-BBB's tendem a se destacar no meio artístico quando ganham fama. O caso mais emblemático é de Sabrina Sato, também da terceira edição, que construiu carreira como apresentadora e chegou a comandar programas como "Pânico na TV" e "Programa da Sabrina".

No entanto, a ex-BBB se tornou referência mesmo quando foi convidada para ser rainha de bateria da escola Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, onde permanece há mais de uma década.

Sabrina Sato com figurino de rainha de bateria de escola de samba.
Legenda: Sabrina Sato tem um programa no GNT sobre Carnaval.
Foto: Globo/ Divulgação.

Consolidando-se como ícone carnavalesco, Sabrina também tornou-se rainha de bateria da Gaviões da Fiel. O sucesso é tanto que ela tem até um programa específico sobre a festa, chamado "Carnaval da Sabrina", que estreia nova temporada nesta quinta-feira (22), na GNT e no Globoplay.

Mas, além de Sabrina, quais outros ex-BBB's se destacaram no Carnaval? O Diário do Nordeste separou outros quatro nomes entre os mais relevantes.

BBB's que se destacaram no Carnaval

Juliana Alves (BBB 3)

Juliana Alves desfilando para escola de samba.
Legenda: Juliana Alves é um ícone do Carnaval brasileiro.
Foto: Anderson Borde/AgNews.

Também atuando em "Três Graças", Juliana Alves é outro talento descoberto no BBB. Ela e Sabrina, principalmente, são lembradas como os ícones do Carnaval.

No Rio de Janeiro, ela foi rainha de bateria da Unidos da Tijuca da Império da Tijuca, além de musa da Salgueiro e da Unidos de Vila Isabel. Também desfilou como destaque da Mocidade Independente de Padre Miguel e participou do desfile da Renascer de Jacarepaguá.

Já em São Paulo, foi madrinha de bateria e destaque na Pérola Negra.

Thelma Assis (BBB 20)

Thelma Assis desfilando para escola de samba.
Legenda: Thelma Assis foi a vencedora do BBB 20.
Foto: Leo Franco/AgNews.

Thelma Assis foi musa da Salgueiro, do Rio de Janeiro, e destaque da Mocidade Alegre, de São Paulo. Ela já sambava antes mesmo de entrar para o elenco da 20ª temporada do BBB, de onde saiu vencedora.

Alane Dias (BBB 24)

Alane Dias desfilando para escola de samba.
Legenda: Alane Dias teve uma das melhores estreias no Carnaval de 2025.
Foto: Anderson Borde/AgNews.

A modelo, atriz e bailarina Alane Dias é musa da Grande Rio, do Rio de Janeiro, desde o ano passado, quando participou do enredo que homenageou o Pará. Ela teve, inclusive, uma das estreias mais comentadas dos últimos carnavais.

Isabelle Nogueira (BBB 24)

Isabelle Nogueira desfila para escola de samba.
Legenda: Isabelle Nogueira será homenageada no Carnaval de 2026.
Foto: Victor Chapetta/AgNews.

Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Garantido, participou do BBB 24 e terminou em terceiro lugar. Por ser embaixadora do Festival de Parintins, ela será homenageada no Carnaval de 2026 com um samba-enredo na escola Presidente Vargas, de Manaus.

Assuntos Relacionados
Participante do BBB 26 durante depoimento no confessionário, usando camiseta sem mangas, cenário dourado ao fundo com elementos decorativos característicos do programa.
Zoeira

Pedro, ex-BBB 26, é internado em hospital psiquiátrico

Ambulante teria um histórico psiquiátrico desde 2017, fato omitido no processo seletivo para o BBB.

Redação
Há 26 minutos
Montagem de fotos mostra ex-BBBs Juliana Alves, Sabrina Sato, Thelma Assis e Alane Dias com trajes carnavalescos.
Zoeira

Rainhas de bateria, musas e destaques: 5 ex-BBBs que se destacaram no Carnaval

Sabrina Sato é um dos nomes de maior relevância.

Luana Severo
Há 1 hora
Wagner Moura entra para o universo Star Wars em série de animação
Zoeira

Wagner Moura entra para o universo Star Wars em série de animação

É o primeiro papel do ator após indicação ao Oscar.

Redação
Há 1 hora
Ex-BBB Mariza com o diretor Kleber Mendonça e parte do elenco do filme O Agente Secreto, indicado ao Oscar 2026, em foto pessoal.
Zoeira

Ex-BBB Mariza Moreira celebra participação em ‘O Agente Secreto’: 'Impactante'

Atriz pernambucana recebeu elogio de Wagner Moura e relembrou convite inesperado para o longa.

Redação
Há 2 horas
Imagem dos participantes do BBB 26 se preparando para participar da segunda prova do Líder.
Zoeira

Veja como foi a 1ª parte da Prova do Líder e quem passou para próxima fase no BBB 26

Participantes precisam de agilidade na dinâmica pela liderança.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Imagem do cantor e artista britânico Harry Styles para matéria sobre anúncio de sua turnê.
Zoeira

Harry Styles anuncia shows de nova turnê no Brasil; veja preço dos ingressos

Cantor estará em São Paulo nos dias 17 e 18 de julho.

Beatriz Rabelo
22 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Marcelo chorando durante primeira festa do líder do bbb 26 e sendo abraçado por Breno após revelar incômodo com atitudes de Matheus.
Zoeira

Marcelo chora e aponta atitude homofóbica de brother no BBB 26: 'Achei ridículo'

Médico ficou incomodado e acabou se emocionando durante primeira Festa do Líder.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Imagem mostra o participante do BBB 26 Alberto Cowboy chorando ao se emocionar ao conferir decoração da primeira festa do líder do BBB 26, feita em sua homenagem e relembrando cidade mineira onde nasceu e cresceu.
Zoeira

Confira como foi a primeira festa do líder no BBB 26

Evento teve choro, bebida em bota de sister e suposta promessa de vingança.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Alberto com um chapéu de vaqueiro na cabeça para primeira festa do líder no BBB 26.
Zoeira

1ª Festa do Líder do BBB 26 homenageia cidade natal de Alberto Cowboy

Antes de curtir a noite, o líder precisou vetar um brother da festa.

Redação
21 de Janeiro de 2026
montagem de fotos dos cantores Pedro Sampaio e Kelly Key.
Zoeira

Festa do BBB 26 tem shows de Pedro Sampaio e Kelly Key neste sábado (24)

Setlist repleta de sucessos deve animar os brothers na terceira festa da edição.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Colagem com prints de Jonas e Babu.
Zoeira

Babu e Jonas batem boca por uso da cozinha no BBB 26

O ator reclamou da falta de cuidado com os itens do ambiente.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Matheus do BBB 26.
Zoeira

Matheus chama Ana Paula de ‘patroa’ no BBB 26 e os dois discutem

Na madrugada, Matheus teve um embate com Breno.

Redação
21 de Janeiro de 2026
montagem de fotos de Mia Goth e Wagner Moura durante premiação do cinema.
Zoeira

Wagner Moura e Mia Goth se encontram em bastidores de desfile em Paris; veja vídeo

Atores foram flagrados interagindo em português.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Rayne Luiza agora investe na carreira de influenciadora digital.
Zoeira

Ex de Pedro, do BBB 26, aposta em carreira digital após fama repentina

Rayne Luiza soma mais de 800 mil seguidores e disse que pretende aparecer mais nas redes.

Redação
21 de Janeiro de 2026
montagem de fotos de Margareth Serrão no hospital após acidente de carro em Goiânia.
Zoeira

Margareth Serrão, mãe de Virginia, segue hospitalizada após acidente de carro

Margareth usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde nesta quarta-feira (21).

Redação
21 de Janeiro de 2026
Ana Paula discutiu com Brígido logo após Aline Campos ser eliminada no paredão.
Zoeira

Após escapar do Paredão, Ana Paula confronta Brígido no BBB 26

Sister trocou provocações com o brother em embate na cozinha da casa.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Mulher jovem e sorridente com cabelo longo e escuro, usando um vestido preto justo, em frente a um fundo amarelo vibrante.
Zoeira

Chaiany é a primeira Pipoca do BBB 26 a alcançar 1 milhão de seguidores

A sister passou pela Casa de Vidro e sobreviveu ao Quarto Branco.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Aline Campos só foi procurada pela Globo após Gretchen não aceitar o convite para o BBB 26.
Zoeira

Aline Campos foi chamada para BBB 26 após recusa de Gretchen

Atriz entrou no programa após negociação da Globo com a cantora não avançar.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Duas imagens de Isis Valverde, uma mulher branca de cabelo preto. À esquerda, ela está de vestido preto brilhante, cabelo preso e sentada em uma cama de lençois brancos. À direita, ela está de cabelo solta, olha para o chão e usa um casaco grande e cinza.
Zoeira

Com Isis Valverde na lista, veja indicados ao Framboesa de Ouro 2026

Cerimônia é uma paródia do Oscar e premia os 'piores' filmes, atores e diretores do cinema mundial.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Participantes do BBB 26 na varanda da casa.
Zoeira

Como foi o Paredão de ontem no BBB 26? Confira tudo que rolou

Aline deixou a casa após receber 61,64% da média dos votos.

Redação
21 de Janeiro de 2026