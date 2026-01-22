Rainhas de bateria, musas e destaques: 5 ex-BBBs que se destacaram no Carnaval

Em "Três Graças", a atual novela das nove da TV Globo, Arminda (Grazi Massafera) chamou os participantes do Big Brother Brasil de "bando de gente sem futuro" e "desqualificada" que cai no esquecimento quando a competição acaba. "Não dá em nada, vira nada", afirmou a vilã.

À época que foi ao ar, logo no início da 26ª temporada do programa, a cena viralizou pela ironia: Grazi participou do BBB em 2003 e, anos depois, foi indicada ao Emmy de Melhor Atriz por seu papel na série "Verdades Secretas".

Seja na atuação, na música ou na apresentação, ex-BBB's tendem a se destacar no meio artístico quando ganham fama. O caso mais emblemático é de Sabrina Sato, também da terceira edição, que construiu carreira como apresentadora e chegou a comandar programas como "Pânico na TV" e "Programa da Sabrina".

No entanto, a ex-BBB se tornou referência mesmo quando foi convidada para ser rainha de bateria da escola Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, onde permanece há mais de uma década.

Legenda: Sabrina Sato tem um programa no GNT sobre Carnaval. Foto: Globo/ Divulgação.

Consolidando-se como ícone carnavalesco, Sabrina também tornou-se rainha de bateria da Gaviões da Fiel. O sucesso é tanto que ela tem até um programa específico sobre a festa, chamado "Carnaval da Sabrina", que estreia nova temporada nesta quinta-feira (22), na GNT e no Globoplay.

Mas, além de Sabrina, quais outros ex-BBB's se destacaram no Carnaval? O Diário do Nordeste separou outros quatro nomes entre os mais relevantes.

BBB's que se destacaram no Carnaval

Juliana Alves (BBB 3)

Legenda: Juliana Alves é um ícone do Carnaval brasileiro. Foto: Anderson Borde/AgNews.

Também atuando em "Três Graças", Juliana Alves é outro talento descoberto no BBB. Ela e Sabrina, principalmente, são lembradas como os ícones do Carnaval.

No Rio de Janeiro, ela foi rainha de bateria da Unidos da Tijuca da Império da Tijuca, além de musa da Salgueiro e da Unidos de Vila Isabel. Também desfilou como destaque da Mocidade Independente de Padre Miguel e participou do desfile da Renascer de Jacarepaguá.

Já em São Paulo, foi madrinha de bateria e destaque na Pérola Negra.

Thelma Assis (BBB 20)

Legenda: Thelma Assis foi a vencedora do BBB 20. Foto: Leo Franco/AgNews.

Thelma Assis foi musa da Salgueiro, do Rio de Janeiro, e destaque da Mocidade Alegre, de São Paulo. Ela já sambava antes mesmo de entrar para o elenco da 20ª temporada do BBB, de onde saiu vencedora.

Alane Dias (BBB 24)

Legenda: Alane Dias teve uma das melhores estreias no Carnaval de 2025. Foto: Anderson Borde/AgNews.

A modelo, atriz e bailarina Alane Dias é musa da Grande Rio, do Rio de Janeiro, desde o ano passado, quando participou do enredo que homenageou o Pará. Ela teve, inclusive, uma das estreias mais comentadas dos últimos carnavais.

Isabelle Nogueira (BBB 24)

Legenda: Isabelle Nogueira será homenageada no Carnaval de 2026. Foto: Victor Chapetta/AgNews.

Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Garantido, participou do BBB 24 e terminou em terceiro lugar. Por ser embaixadora do Festival de Parintins, ela será homenageada no Carnaval de 2026 com um samba-enredo na escola Presidente Vargas, de Manaus.