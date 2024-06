Viúvo gasta R$ 40 mil para espalhar outdoors em busca de nova namorada no RJ

Carlos Valentim, de 54 anos, está viúvo há quatro anos e cansou de esperar por um novo amor. Para não passar mais um Dia dos Namorados sozinho, que acontece na próxima quarta-feira (12), ele resolveu 'mexer os pauzinhos' e espalhou 50 outdoors pelo Rio de Janeiro com a frase "procura-se uma namorada".

Para Carlos, é essencial que a futura parceira goste de animais. No outdoor, suas duas cadelinhas, Mel e Pretinha, aparecem ao lado do empresário enfeitando ainda mais o anúncio. O outdoor ainda acompanha o nome e o Instagram dele, com direito a QR Code.

“Se não gosta de cachorro, não gosta de mim”, disse Carlos em entrevista ao g1.

Veja também Zoeira Juliano Cazarré comenta saúde da filha após internação em hospital Zoeira Olivia Munn, de 'X-Men', relembra mastectomia dupla: 'Não me reconheci'

O empresário contou na entrevista que até tentou buscar um amor em aplicativos de relacionamento, mas não encontrou o perfil ideal. Por isso, decidiu investir em uma campanha com seu próprio dinheiro, o que tem dado certo.

“Pelos meus cálculos, 500 mulheres me procuraram. São 50 outdoors espalhados. E tem, outdoor na Avenida Brasil, no caso são 3 deles juntos, onde passam mais de 100 mil pessoas por dia.”

Segundo Carlos, toda a campanha custou R$ 40 mil, dinheiro que ele economizou durante os quatro anos viúvo.

“Os quatro anos que fiquei viúvo eu fiquei economizando, consegui guardar dinheiro. Então, resolvi aparecer para que elas me vejam. Eu acredito que, daí, vai sair uma pessoa legal”, disse em entrevista ao g1.

Requisitos para o match perfeito

Além de ser essencial que a futura namorada goste de animais, para Carlos é importante que ela goste também da família e esteja disposta a ter um relacionamento sem segredos e com afeto.

Ele, por sua vez, cuida da aparência, gosta de ficar em casa, torce pelo Vasco da Gama e pratica caratê desde os 18 anos.

Legenda: Carlos é um homem caseiro que está cansado de passar datas comemorativas sozinho Foto: Reprodução/Instagram

O empresário afirma que não fez a campanha com a intenção de aparecer, virar influenciador, ou algo do tipo. Ele diz que o verdadeiro desejo é encontrar uma esposa.

Enquanto o Dia dos Namorados não chega, Carlos segue conversando com as candidatas pelas redes sociais, que são recentes. Segundo ele, nunca foi muito fã da internet, mas precisou se adaptar devido à campanha.