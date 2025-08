Virginia Fonseca ganha relógio de R$ 184 mil com recado misterioso

A viagem de Virginia Fonseca aos Emirados Árabes Unidos está rendendo bem mais do que fotos paradisíacas e passeios turísticos. Durante sua estadia em Dubai, a influenciadora digital foi surpreendida com um presente de luxo: um relógio avaliado em R$ 184 mil.

Trata-se de um Rolex Lady-Datejust, um dos modelos mais clássicos da grife suíça. A peça, de 28 mm, é confeccionada em aço Oystersteel e ouro rosé, com mostrador em madrepérola e cravejada de diamantes. Virginia compartilhou o momento com os seguidores e definiu o presente em uma palavra: “Perfeito".

O relógio chegou acompanhado de um bilhete, sem qualquer identificação do remetente. A mensagem, com tom romântico, dizia: "Te envio esse relógio como um lembrete simples: o tempo não apaga tudo, mas coloca tudo no lugar. Que ele te acompanhe com leveza e que, a cada hora, te lembre que dias melhores sempre chegam. Com carinho."

A surpresa aumentou ainda mais o mistério iniciado logo na chegada da influenciadora ao hotel em Dubai, quando ela recebeu um buquê com 500 rosas-vermelhas. Pouco depois, fãs passaram a especular a identidade do possível admirador secreto. Um sheik árabe, seguido por Virginia no Instagram, foi apontado como o autor dos gestos luxuosos.