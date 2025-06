Viola Davis confessa ter se arrependido de participar de filme indicado ao Oscar

A atriz Viola Davis confessou que se arrependeu de ter feito parte do elenco do filme “Histórias Cruzadas”, lançado em 2011 e que teve quatro indicações ao Oscar.

Ela explicou que hoje pensa dessa forma pois as empregadas negras do longa-metragem não tiveram o destaque que mereciam.

“Uma pergunta melhor seria: eu já fiz papéis dos quais me arrependi? Sim, e Histórias Cruzadas está nessa lista”, iniciou ela, em depoimento ao The New York Times.

“Não em termos da experiência ou das pessoas envolvidas, porque todas foram ótimas. As amizades que fiz são amizades que manterei pelo resto de minha vida. Tive uma ótima experiência com essas outras atrizes, que são seres humanos extraordinários. Eu não poderia pedir uma colaboradora melhor do que Tate Taylor”, continuou, referindo-se à diretora do filme.

Veja também É Hit Prisão de Lenno, da banda Desejo de Menina, é revogada e ele deve deixar penitenciária Zoeira Dívida de mais de R$ 1,2 milhão no nome de Ana Hickmann é extinta pela Justiça de SP

“Senti que, no final, não era possível ouvir as vozes das empregadas. Conheço a Aibileen [personagem de Viola]. Eu conheço a Minny [personagem de Octavia Spencer]. Elas são minha avó. Elas são minha mãe. E sei que se você faz um filme cuja premissa principal é: 'Quero saber como é trabalhar para pessoas brancas e criar filhos em 1963', quero saber o que elas pensam sobre isso. Nunca ouvi isso durante o filme”.

“História Cruzadas” ainda teve no elenco atrizes como Emma Stone e Jessica Chastain.