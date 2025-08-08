Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (8/8)

A Lua em Aquário forma aspectos harmoniosos com Urano, Saturno e Netuno, ativando uma sexta-feira de ideias originais, boas conversas e intuições preciosas. É um dia excelente para se abrir ao novo, experimentar outras formas de pensar e trabalhar em grupo. A criatividade está mais livre, e o senso de comunidade ganha força.



Mas nem tudo são flores: a conjunção com Plutão e a oposição com Mercúrio pedem cuidado com o tom das palavras. O silêncio pode dizer mais do que mil argumentos. Não insista em ter razão – insista em manter sua paz.



Marte em oposição a Saturno pode gerar frustração se você tentar forçar o ritmo das coisas. É preciso maturidade emocional para entender que nem tudo vai se resolver na sua hora. Respire fundo. Tudo tem um tempo de germinar.



Dica do dia: use a potência aquariana para se conectar a algo maior, mas mantenha os pés no chão. Ideias geniais só funcionam quando aplicadas com responsabilidade.

Signo de Touro hoje

Ideias novas podem ser desconfortáveis no início, mas te levam longe. Permita-se sair da rotina e ouvir outras opiniões. Uma conversa inesperada pode mudar sua visão sobre um projeto importante.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.