Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (13/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de sagitário
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de sagitário

A quarta-feira chega instável e oscilante. Evite entrar em dramas e canalize a energia intensa do céu para algo construtivo. A Lua em Áries ativa aspectos desafiadores com Júpiter e Vênus, trazendo à tona impaciência e um desejo de ter tudo de imediato. Muito cuidado com o excesso de expectativas. Muito em você está morrendo — e junto vem uma raiva negada querendo se manifestar. Vá com calma: o momento não é de atropelar coisas, pessoas ou sentimentos. Não permita que essas emoções apaguem teu fogo. Limpe o terreno interno e lance tuas sementes, mesmo sem garantia do que virá. À noite, a Lua forma um trígono harmonioso com o Sol, oferecendo clareza, confiança e um fechamento mais leve para o dia.

Signo de Sagitário hoje

O fogo da Lua em Áries se conecta à sua criatividade, romances e desejos pessoais. Cuidado com impulsos e promessas exageradas. Transforme a energia em movimento criativo e deixe espaço para que as ideias floresçam naturalmente.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

