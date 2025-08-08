Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de libra
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de libra

A Lua em Aquário forma aspectos harmoniosos com Urano, Saturno e Netuno, ativando uma sexta-feira de ideias originais, boas conversas e intuições preciosas. É um dia excelente para se abrir ao novo, experimentar outras formas de pensar e trabalhar em grupo. A criatividade está mais livre, e o senso de comunidade ganha força.

Mas nem tudo são flores: a conjunção com Plutão e a oposição com Mercúrio pedem cuidado com o tom das palavras. O silêncio pode dizer mais do que mil argumentos. Não insista em ter razão – insista em manter sua paz.

Marte em oposição a Saturno pode gerar frustração se você tentar forçar o ritmo das coisas. É preciso maturidade emocional para entender que nem tudo vai se resolver na sua hora. Respire fundo. Tudo tem um tempo de germinar.

Dica do dia: use a potência aquariana para se conectar a algo maior, mas mantenha os pés no chão. Ideias geniais só funcionam quando aplicadas com responsabilidade.

Signo de Libra hoje

Uma tensão entre ação e limite pode te deixar frustrado. Em vez de insistir, tente ceder. Existe sabedoria em adiar decisões, especialmente quando o coração ainda está confuso.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

Apresentador Faustão passa por transplante de órgãos após internação
Zoeira

Faustão está internado desde maio e passou por dois transplantes em agosto, revela boletim médico

O apresentador foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira (6), combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje (7)

Bergson Araujo Costa
07 de Agosto de 2025
foto de Usain Bolt, Cauã Reymond e Ricardo Teodoro durante gravações da novela Vale Tudo, da TV Globo
Zoeira

Cauã Reymond mostra bastidores de gravação com Usain Bolt em 'Vale Tudo'

O astro do esporte surpreendeu os fãs ao fazer uma visita à praia no Recreio dos Bandeirantes

Redação
07 de Agosto de 2025
foto da influenciadora digital Isabel Veloso
Zoeira

Perfil de Isabel Veloso é banido do Instagram

A desativação da conta gerou comoção entre os fãs da jovem, que decidiu se pronunciar por meio de outro perfil

Redação
07 de Agosto de 2025
Sandy aparece em foto no aniversário da sogra, em uma vinícola em São Paulo
Zoeira

Sandy aparece em registro raro ao lado da sogra, mãe do médico Pedro Andrade

A cantora apareceu em uma foto comemorando o aniversário da sogra

Redação
07 de Agosto de 2025
Faustão com o filho João Silva para matéria sobre internação do apresentador
Zoeira

Família teria mantido segredo sobre internação de Faustão por 3 semanas; veja o que se sabe

João Silva, filho do apresentador, cancelou festa de lançamento do novo programa no SBT

Redação
07 de Agosto de 2025
Na primeira versão, Odete era assassinada por Leila, a esposa de Marco Aurélio
Zoeira

Globo grava 5 versões para que o assassinato de Odete Roitman em 'Vale Tudo' não vaze; veja suspeitos

A escolha da cena final será revelada horas antes do último capítulo do remake

Redação
07 de Agosto de 2025
O primogênito do político já atacou o pai publicamente nas redes sociais
Zoeira

Alexandre Frota descarta se reaproximar de filho mais velho: 'Não tentei e nem vou tentar'

Mayã e o pai estão distanciados já 10 anos

Redação
07 de Agosto de 2025
Faustão
Zoeira

Faustão é internado em hospital de SP com infecção na perna

Em janeiro deste ano, Faustão já havia sido internado

Redação
07 de Agosto de 2025