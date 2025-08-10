Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
horóscopo de libra
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de libra

A Lua navega nas águas piscianas, trazendo sensibilidade e a clareza que só a intuição pode oferecer. Há uma voz aí dentro apontando o caminho e avisando, com precisão, a hora de parar. Escute. Por mais que tudo pareça confuso, você pode sentir a direção certa. Se anda exausto(a) ou sobrecarregado(a), não lute contra a corrente. Solte alguns pesos pelo caminho. Remar contra a maré cansa — e não é sempre necessário.

Marte, Plutão e Urano formam um grande triângulo no céu. Marte também se opõe a Saturno e Netuno — aspecto desafiador —, mas que abre espaço para um momento profundamente transformador. Há força e coragem disponíveis para cortar o que não serve mais e avançar com determinação e responsabilidade.

Hoje, olhe com sinceridade para sua vida e pergunte: quais relações você realmente quer priorizar? Qual trabalho faz sentido para o seu presente e futuro? Que novo projeto merece nascer agora? Também é dia de traçar limites claros: o que você suporta e o que já não cabe mais? Não se trata de endurecer o coração, mas de colocar cada coisa em seu devido lugar. Clareza e firmeza são atos de amor próprio.

E como na canção do leonino Caetano, faça uma oração a esse senhor tão bonito: “Tempo, tempo, tempo, tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso…” Confie no ritmo certo das coisas — sem pressa, mas com a decisão de quem sabe aonde quer chegar.

Signo de Libra hoje

Seu carisma abre portas, mas use-o para criar alianças que façam sentido. “Tigresa” do Caetano pode inspirar seu magnetismo estratégico de hoje. "Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar. Porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar. Onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão..."

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

