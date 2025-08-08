Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (8/8)

A Lua em Aquário forma aspectos harmoniosos com Urano, Saturno e Netuno, ativando uma sexta-feira de ideias originais, boas conversas e intuições preciosas. É um dia excelente para se abrir ao novo, experimentar outras formas de pensar e trabalhar em grupo. A criatividade está mais livre, e o senso de comunidade ganha força.



Mas nem tudo são flores: a conjunção com Plutão e a oposição com Mercúrio pedem cuidado com o tom das palavras. O silêncio pode dizer mais do que mil argumentos. Não insista em ter razão – insista em manter sua paz.



Marte em oposição a Saturno pode gerar frustração se você tentar forçar o ritmo das coisas. É preciso maturidade emocional para entender que nem tudo vai se resolver na sua hora. Respire fundo. Tudo tem um tempo de germinar.



Dica do dia: use a potência aquariana para se conectar a algo maior, mas mantenha os pés no chão. Ideias geniais só funcionam quando aplicadas com responsabilidade.

Signo de Leão hoje

Hoje é dia de praticar a escuta generosa. Deixe o palco um pouco e observe como as conexões profundas podem surgir no silêncio. O poder não está no que você mostra, mas no que você sente.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.