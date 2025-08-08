TV Globo exibe 2 Filhos de Francisco na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (8)
A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (8) traz "2 Filhos de Francisco", que retrata a história da dupla Zezé di Camargo & Luciano
Nesta sexta-feira (8), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "2 Filhos de Francisco", uma das superproduções mais lembradas quando o assunto são as adaptações de histórias de músicos brasileiros.
A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial" que começa às 14:45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.
Saiba qual é o resumo de 2 Filhos de Francisco que vai passar na Sessão da Tarde
Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
A história de Francisco, um homem simples e pobre, cujo sonho era ver os seus dois filhos se tornarem estrelas da música sertaneja e que se esforçou ao máximo para que isso acontecesse.
Conheça o elenco principal de 2 Filhos de Francisco
A trama de 2 Filhos de Francisco ganha vida através de um elenco que entrega atuação e [inserir características positivas do elenco]. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:
- Elenco: Ângelo Antônio, Dira Paes, Márcio Kieling, Thiago Mendonça, Paloma Duarte
Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje
Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de 2 Filhos de Francisco que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!
- O filme marcou a estreia de Breno Silveira como diretor no cinema;
- O longa retrata a história de vida da dupla sertaneja Zezé di Camargo & Luciano;
- As gravações tiveram início na cidade de Pirenópolis, em Goiás, e continuam por oito semanas, uma delas sendo inteiramente no Rio de Janeiro;
- O orçamento do longa foi estimado em R$ 5,9 milhões.
Assista ao trailer de 2 Filhos de Francisco
Assista ao trailer de 2 Filhos de Francisco e veja as principais cenas do filme antes de assistir: