TV Globo exibe 2 Filhos de Francisco na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (8)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (8) traz "2 Filhos de Francisco", que retrata a história da dupla Zezé di Camargo & Luciano

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cena do filme 2 Filhos de Francisco
Legenda: "2 Filhos de Francisco" é o filme que retrata a história da dupla Zezé di Camargo & Luciano
Foto: divulgação

Nesta sexta-feira (8), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "2 Filhos de Francisco", uma das superproduções mais lembradas quando o assunto são as adaptações de histórias de músicos brasileiros.

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial" que começa às 14:45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de 2 Filhos de Francisco que vai passar na Sessão da Tarde

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

A história de Francisco, um homem simples e pobre, cujo sonho era ver os seus dois filhos se tornarem estrelas da música sertaneja e que se esforçou ao máximo para que isso acontecesse.

Conheça o elenco principal de 2 Filhos de Francisco

A trama de 2 Filhos de Francisco ganha vida através de um elenco que entrega atuação e [inserir características positivas do elenco]. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Ângelo Antônio, Dira Paes, Márcio Kieling, Thiago Mendonça, Paloma Duarte

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de 2 Filhos de Francisco que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • O filme marcou a estreia de Breno Silveira como diretor no cinema;
  • O longa retrata a história de vida da dupla sertaneja Zezé di Camargo & Luciano;
  • As gravações tiveram início na cidade de Pirenópolis, em Goiás, e continuam por oito semanas, uma delas sendo inteiramente no Rio de Janeiro;
  • O orçamento do longa foi estimado em R$ 5,9 milhões.

Assista ao trailer de 2 Filhos de Francisco

Assista ao trailer de 2 Filhos de Francisco e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

