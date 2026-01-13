Troca de bebês no Ceará inspirou novela 'Por Amor'

A história da troca de bebês exibida no enredo da novela "Por Amor" teve origem em uma notícia publicada em um jornal do interior do Ceará. A informação foi revelada pelo autor Manoel Carlos durante entrevista ao programa "Ofício em Cena" (2015), exibido pela GloboNews.

Após a morte de Manoel Carlos, muitas curiosidades sobre as obras dele ganharam postagens nas redes sociais — e inspiração para a novela de 1997 foi uma delas.

Durante o programa de entrevistas, a jornalista Bianca Ramoneda questionou o autor sobre como ele transformava fatos do cotidiano em estrutura dramática para a televisão. Na época, Manoel Carlos afirmou que não seguia métodos rígidos de planejamento e que grande parte das novelas dele nascia de observações feitas a partir de notícias e situações reais.

Segundo o autor, o enredo central de "Por Amor" surgiu após a leitura de uma matéria que relatava uma troca proposital e criminosa de bebês no Sertão cearense.

“Eu peguei a notícia de um jornal do Sertão. Acho que foi lá do interior do Ceará... Uma troca de bebês proposital, criminosa. Eu falei: ‘É por aí que eu devo ir’”, relatou o escritor.

Choque do público

Legenda: Júlia Almeida, filha de Manoel Carlos, na plateia de programa da Globo News assistindo o pai. Foto: Reprodução/GloboNews

Manoel Carlos destacou que, à época, a trama causou forte repercussão e descrença do público, justamente por tratar de um fato considerado improvável. Para ele, no entanto, a dramaturgia apenas amplia acontecimentos que já existem na realidade. “Essas coisas que parecem absurdas nas novelas não são absurdas. Tudo é muito possível”, afirmou.

O programa também contou com a participação do roteirista e diretor Sergio Goldenberg, que questionou Manoel Carlos sobre o planejamento de viradas narrativas e organização de núcleos dramáticos. O autor declarou que não se programava por capítulos ou pontos de virada e que constrói a história ao longo do processo, considerando a repercussão e a audiência.

O autor explicou que utiliza núcleos familiares distintos como forma de orientação para o elenco e a direção, mas sem seguir um roteiro fechado. Ele definiu seu método como improvisado e flexível, admitindo que isso pode gerar dificuldades operacionais, como a entrega dos textos em cima da hora.