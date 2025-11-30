Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Temperatura Máxima': veja qual filme vai passar na TV Globo neste domingo (30)

O filme vai ao ar às 14h30.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Duas estrelas de MMA enfrentando-se em um confronto intenso, com expressão de determinação, destacando a força muscular e o foco no ringue.
Legenda: O filme foi lançado em 2023.
Foto: Reprodução.

Neste domingo (30), será exibido o filme 'Creed III', na 'Temperatura Máxima' da TV Globo. O filme vai ao ar às 14h30, logo após o "Esporte Espetácular". Saiba mais detalhes sobre o filme abaixo.

Veja também

teaser image
Zoeira

Mãe da atriz Mel Maia é encontrada morta no Rio de Janeiro

teaser image
Zoeira

Stranger Things 5: confira o que pode acontecer nos novos episódios da série

Sinopse de 'Creed III'

Depois de dominar o mundo do boxe, Adonis Creed, interpretado por Michael B. Jordan - que também é diretor do longa - vem prosperando tanto na carreira quanto na vida familiar. Quando um amigo de infância e ex-prodígio do boxe, Damian, ressurge depois de passar dezoito anos preso.

O amigo pede a ajuda de Creed para voltar aos campeonatos de luta. Mas apesar da aproximação, Damian não está nada satisfeito que Creed "tomou seu lugar" no ringue de boxe. Para acertar as contas, Adonis deve colocar seu futuro em risco para lutar contra Damian, um lutador que não tem nada a perder.

Assista ao trailer

Ficha técnica de 'Creed III'

  • Título Original: Creed III
  • Elenco: Michael B. Jordan, Tessa Thompsom, Jonathan Majors, Wood Harris, Phylicia Rashad, Selenis Levya
  • Dubladores: Renan Freitas, Marcos Souza, Martha Cohen, Mariana Torres, Rodrigo Oliveira
  • Direção: Michael B. Jordan
  • Nacionalidade: Estadunidense
Assuntos Relacionados
Wagner Moura usa casaco bege e sorri para a foto.
Zoeira

Wagner Moura surge como aposta surpresa na corrida ao Oscar

Ator aparece entre os cinco nomes cotados pela Variety para Melhor Ator.

Redação
Há 6 minutos
Montagem com foto antiga e atual da artista.
Zoeira

Morre ex-chacrete Lia Hollywood após ataque de pitbull no Rio de Janeiro

Ela não resistiu aos ferimentos após mais de um mês internada.

Redação
Há 11 minutos
A influenciadora bateu em um carro enquanto estava de moto.
Zoeira

Influenciadora Bikegirl morre em colisão na Colômbia

Karen Sofia Quiroz tinha 25 anos e sofreu um acidente grave de moto.

Redação
Há 17 minutos
Lázaro Ramos sentado e olhando para o lado em uma praia.
Zoeira

Lázaro Ramos relata que viu a mãe, empregada doméstica, levar um tapa da chefe

Ator contou episódios marcantes da infância no Globo Repórter.

Redação
Há 27 minutos
Duas estrelas de MMA enfrentando-se em um confronto intenso, com expressão de determinação, destacando a força muscular e o foco no ringue.
Zoeira

'Temperatura Máxima': veja qual filme vai passar na TV Globo neste domingo (30)

O filme vai ao ar às 14h30.

Redação
Há 48 minutos
Cantor Daniel vestindo blusa caramelo e segurando um violão da cor bege.
Zoeira

'Viver Sertanejo' resgata memórias na roça neste domingo (30)

Apresentador Daniel recebe a dupla Jads e Jadson como convidados.

Redação
30 de Novembro de 2025
Apresentadores do Globo Rural em frente à logo do programa.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (30) mostra cultivo do kiri japonês

O programa começa às 8h30, logo após o Auto Esporte.

Redação
30 de Novembro de 2025
Foto de Gilberto Gil e Geraldo Azevedo.
Zoeira

Gilberto Gil se emociona e chora com homenagem de Geraldo Azevedo; assista

Encontro emocionou o público durante a turnê de despedida “Tempo Rei".

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem mostra colagem com fotos de Supla, Tom Zé e MC Hariel durante participação no programa Altas Horas.
Zoeira

'Altas Horas' deste sábado (29) lança série sobre cidades brasileiras

Programa reúne artistas de diferentes estilos, trajetórias e regiões de São Paulo, a primeira homenageada.

Redação
29 de Novembro de 2025
Cenas das novelas Dona de Mim, Êta Mundo Melhor e Terra Nostra em uma montagem.
Zoeira

Globo altera programação e tira três novelas do ar neste sábado (29)

Emissora também alterou horário do 'Caldeirão com Mion'.

Redação
29 de Novembro de 2025
Na imagem, os participantes do desafio estão posando para foto com pose de time de futebol.
Zoeira

'Caldeirão com Mion' entra no clima da libertadores e faz desafio de futebol

Grandes talentos do esporte e do jornalismo esportivo vão participar do programa

Redação
29 de Novembro de 2025
Mãe de Mel Maia morreu.
Zoeira

Corpo da mãe de Mel Maia é velado e será cremado no Rio de Janeiro

Débora Maia foi encontrada morta no banheiro de seu apartamento, nesta sexta-feira (28).

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem mostra montagem de duas fotos do ator Renato Chocair. Na primeira, ele está sem camisa exibindo os músculos e na segunda, com a roupa de cozinheiro, do personagem Eugênio, que ele interpretou em “Chocolate com Pimenta”.
Zoeira

Ator de 'Chocolate com Pimenta' fala sobre fãs gays

Renato Chocair comenta carinho do público e diz ter “apetite pela vida”.

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem mostra mostragem de duas fotos. Na primeira,Sabrina Sato está com a filha Zoe. Em outra, as duas aparecem ao lado do pai Duda Nagle e de outros convidados do aniversário da criança.
Zoeira

Aniversário de Zoe reúne Sabrina Sato, Duda Nagle e família em SP

Celebração em São Paulo reuniu familiares e trouxe produção inspirada na Hello Kitty.

Redação
29 de Novembro de 2025
Foto mostra Gisele Bündchen com uma xícara branca de café na mão.
Zoeira

Gisele compra mansão de R$ 77 mi para viver com Joaquim Valente

Modelo adquiriu nova casa em Miami, ao lado de outra de sua propriedade.

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem mostra Ivete e Marcelo abraçados. Ela com as mãos por sobre o pescoço do filho.
Zoeira

Ivete envia mensagem carinhosa ao filho após separação

Cantora comentou foto de Marcelo e recebeu apoio dos fãs nas redes sociais.

Redação
29 de Novembro de 2025
Cena de Stranger Things mostrando Will apresentando teoria para os outros personagens.
Zoeira

Stranger Things 5: confira o que pode acontecer nos novos episódios da série

Série lança mais dois episódios dia 25 de dezembro, enquanto o capítulo final vem dia 31.

Mylena Gadelha
28 de Novembro de 2025
Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia. Imagem usada em matéria sobre quem é ela.
Zoeira

Saiba quem é Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia

Débora chegou a ser empresária da filha.

Redação
28 de Novembro de 2025
Mãe de Mel Maia foi encontrada morta.
Zoeira

Mãe da atriz Mel Maia é encontrada morta no Rio de Janeiro

Equipe da atriz confirmou a informação e pediu privacidade neste momento.

Redação
28 de Novembro de 2025
Imagem mostra Rayane Figliuzzi durante eliminação na décima roça de A Fazenda.
Zoeira

Quem saiu em A Fazenda? Influenciadora é eliminada em roça

A peoa foi a menos votada e deixou o reality nessa quinta-feira (27).

Redação
28 de Novembro de 2025