'Temperatura Máxima': veja qual filme vai passar na TV Globo neste domingo (30)

Neste domingo (30), será exibido o filme 'Creed III', na 'Temperatura Máxima' da TV Globo. O filme vai ao ar às 14h30, logo após o "Esporte Espetácular". Saiba mais detalhes sobre o filme abaixo.

Sinopse de 'Creed III'

Depois de dominar o mundo do boxe, Adonis Creed, interpretado por Michael B. Jordan - que também é diretor do longa - vem prosperando tanto na carreira quanto na vida familiar. Quando um amigo de infância e ex-prodígio do boxe, Damian, ressurge depois de passar dezoito anos preso.

O amigo pede a ajuda de Creed para voltar aos campeonatos de luta. Mas apesar da aproximação, Damian não está nada satisfeito que Creed "tomou seu lugar" no ringue de boxe. Para acertar as contas, Adonis deve colocar seu futuro em risco para lutar contra Damian, um lutador que não tem nada a perder.

Assista ao trailer

Ficha técnica de 'Creed III'