Temperatura Máxima exibe o filme 'Space Jam: Um Novo Legado' hoje (23/11)
Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (23), exibe o filme "Space Jam: Um Novo Legado", após o Esporte Espetacular. O longa vai ao ar a partir das 12h30, na TV Globo.
Veja também
Sinopse de 'Space Jam: Um Novo Legado'
O filme narra a história de uma inteligência artificial que sequestra o filho do famoso jogador de basquete LeBron James.
O atleta então se junta à gangue Looney Tunes para derrotar o Goon Squad e salvar seu filho.
Ficha técnica
Título original: Space Jam: A New Legacy;
Elenco: LeBron James, Michael Jordan;
Direção: Malcolm D. Lee;
Nacionalidade: Estadunidense;
Gênero: Animação, Ação, Comédia.
Assuntos Relacionados