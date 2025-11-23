Temperatura Máxima exibe o filme 'Space Jam: Um Novo Legado' hoje (23/11)

A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (23), exibe o filme "Space Jam: Um Novo Legado", após o Esporte Espetacular. O longa vai ao ar a partir das 12h30, na TV Globo.

Veja também Zoeira 'Tremembé' tem 2ª temporada confirmada e mostrará Robinho em presídio Zoeira O que aconteceu com Glória Menezes? Atriz está fora das novelas há uma década

Sinopse de 'Space Jam: Um Novo Legado'

O filme narra a história de uma inteligência artificial que sequestra o filho do famoso jogador de basquete LeBron James.

O atleta então se junta à gangue Looney Tunes para derrotar o Goon Squad e salvar seu filho.

Ficha técnica

Título original: Space Jam: A New Legacy;

Elenco: LeBron James, Michael Jordan;

Direção: Malcolm D. Lee;

Nacionalidade: Estadunidense;

Gênero: Animação, Ação, Comédia.