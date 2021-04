Suposta orgia em casa alugada no Airbnb gera memes e reação de dona viraliza na redes sociais

Uma polêmica envolvendo uma suposta casa alugada pelo site Airbnb em São Paulo tomou as redes sociais nesta quarta-feira (14) devido a uma suposta orgia feita pela pessoa que havia alugado o imóvel. Áudios que seriam da dona da casa repreendendo o locador viralizaram.

A história envolve Felipe, que alugou a casa com amigos, e a dona da casa, Verônica. A locatária se revolta com o jovem por ter supostamente flagrado cenas de sexo no local por meio de câmeras de segurança, o que não estaria de acordo com as regras estabelecidas por ela.

"Não, Felipe, não é erro dos dois lados. Você tem que ser claro na sua proposta. Pergunta se na casa dá pra transar. Você tem que perguntar pro anfitrião se tem um quarto, um espaço que dá pra transar, os amigos que você vai convidar, com as mulheres que você vai convidar, você tem que perguntar isso", informa a dona do local.

O jovem Felipe havia respondido que Verônica deveria ter colocado no anúncio do aluguel que era "proibido transar no local".

"Agora me admira você imaginar que eu, um jovem, vou convidar 15 amigos para comemorar o meu aniversário na sua casa, pagando uma fortuna de diária, sem ter a intenção de comer ninguém. Que mundo que tu vive?", comenta o locador, de forma humorada em áudio.

A conversa, gravada por vídeo da tela de um celular, começou a circular no Twitter na noite dessa terça-feira (13).

"Eu já trepei em banheiro químico, Verônica, em obra de vizinho, eu não vou transar numa casa dessa que eu aluguei e que é uma fortuna? Pelo amor de Deus", continuou Felipe.

A reportagem do jornal O Globo procurou o Airbnb Brasil para confirmar o caso e comentar sobre as regras de uso, mas até o momento da publicação desta matéria, não havia obtido resposta. A informação no site da empresa é que as regras devem ser anunciadas pelo locatário e confirmadas com os clientes.

