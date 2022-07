Stênio Garcia se irrita com repórter e ataca Sônia Abrão: 'vive da desgraça alheia'

Stênio Garcia discutiu nas redes sociais com o mesmo jornalista que o entrevistou no dia da confusão envolvendo a esposa Marilene Saade. Após o repórter Marcos Bulques relembrar o episódio em que o ator foi impedido pela mulher de aparecer na TV sem máscara, o artista se irritou e pediu respeito.

Bulques, que trabalha no 'A tarde é sua', apresentado por Sônia Abrão na Rede TV, fez um post no perfil pessoal agradecendo o apoio de colegas de trabalho por causa da situação constrangedora e lamentando pela interrupção do bate papo com o ator.

"Depois dessa última semana turbulenta, espero que tudo se resolva para Stênio e família! Infelizmente a entrevista não foi concluída, mas a intenção era falar do lindo lançamento do livro da querida Beth Goulart. Não foi possível, mas tenho certeza que a intenção era muito positiva. Desejo muita paz para todos!", disse.

'Zero empatia'

Garcia, contudo, se exaltou e se mostrou revoltado com o comentário do repórter. Para o ator, que respondeu à publicação, o profissional é "oportunista".

"Que horror, um rapaz tão despreparado que não percebeu que eu tenho 90 anos e que minha mulher estava nervosa para me proteger. Rapaz oportunista e zero empatia comigo que tenho 90 anos, ou ele não sabe que estamos na quarta onda da Covid-19", escreveu.

O artista também usou o espaço para criticar a exposição do caso no programa, já que as imagens de Saade interrompendo a entrevista foram veiculadas no vespertino. "Jogar esse vídeo para Sonia Abrão, que vive da desgraça alheia, foi cruel. Podia ter revertido na hora ou nos procurado antes de lançar para se promover".

O jornalista rebateu o artista. "Eu não estou me promovendo às custas de ninguém! Eu não pedi que isso acontecesse", considerou Bulques.