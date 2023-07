Stênio Garcia recebe alta de hospital no Rio de Janeiro

Stênio Garcia, 91, recebeu alta, nesta sexta-feira (7), do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator estava internado desde 1º de julho tratando um quadro de septicemia aguda.

Na tarde de quinta-feira (6), o ator publicou um vídeo no Instagram para tranquilizar fãs, amigos e familiares.

No vídeo, o artista criticou notícias falsas que estariam sendo divulgadas sobre sua morte. “Por que ficar matando as pessoas? Deseja saúde, eu pelo menos faço isso. Eu sei que tem uma lei do retorno. Saúde para todos vocês”, disse ele.

Internação

O ator passou cerca de uma semana hospitalizado com um quadro de septicemia aguda, infecção generalizada no sangue causada por uma bactéria. Em 2 de junho, Mari Saade, esposa do ator disse que a harmonização facial feita pelo ator em junho não tem relação com a infecção.

“Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês. A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo”, escreveu ela no Instagram, na época.

Harmonização facial

Em junho, Stênio realizou diversos procedimentos estéticos, incluindo uma harmonização facial. O ator realizou preenchimento de malar, na boca, na mandíbula e até sobrancelha preenchida com Botox.

Além destes, Stênio também passou por procedimento para a papada e lasers para melhor a textura da pele e estimular o colágeno.