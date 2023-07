Stênio Garcia grava vídeo para tranquilizar fãs, amigos e familiares: ‘estou vivo’

O ator Stênio Garcia publicou, nesta quinta-feira (6), um vídeo em seu perfil do Instagram para tranquilizar fãs, amigos e familiares. Ele está hospitalizado desde o último dia 2 de julho, com um quadro de septicemia.

No vídeo, o artista criticou notícias falsas que estariam sendo divulgadas sobre sua morte. “Porque ficar matando as pessoas? Deseja saúde, eu pelo menos faço isso. Eu sei que tem uma lei do retorno. Saúde para todos vocês”, disse ele.

Na legenda da publicação, Stênio deu mais detalhes de seu estado de saúde, e explicou o motivo de continuar no hospital.

“Eu estou vivo e ontem já tiraram o acesso que estava na minha veia porque não tenho mais infecção. Continuo no hospital porque farei exames para pesquisar uma inflamação que está causando dores da cintura para baixo e iniciei tratamento com cortisona", explicou o ator.

"Pessoas que me amam estão ligando chorando porque a internet ainda é terra de ninguém e existem muitas pessoas do mal que soltam notícias mentirosas em busca de ibope. Eu gosto e respeito o jornalismo sério e acho que esses mentirosos e sensacionalistas que matam pessoas deviam ser proibidos de se manifestar com notícias falsas”, escreveu Stênio.