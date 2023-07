Quando acaba a novela 'Vai na Fé' e qual será a substituta da trama? Veja o que se sabe

A novela 'Vai na Fé', sucesso de audiência na faixa das 19h na TV Globo, já deve chegar ao fim em agosto deste ano. No ar desde janeiro, a expectativa é de que a trama chegue à marca de 179 capítulos, sendo encerrada no dia 11 de agosto.

A substituta, inclusive, já foi anunciada. A partir do dia 14 de agosto a novela Fuzuê assume o horário, com autoria de Gustavo Reiz e direção de Fabricio Mamberti, e mostrará as buscas distintas de duas irmãs, Luna (Giovana Cordeiro) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa), com a ruiva interpretando a vilã do folhetim.

'Vai na Fé' tem sido sucesso além das telinhas, comentada cotidianamente nas redes sociais de forma positiva. Antes da estreia da trama de Rosane Svartman, 'Cara e Coragem' era exibida, mas amargou 20,3 pontos de audiência no último capítulo, segundo informações do portal Na Telinha.

Agora, dados recentes, também divulgados pelo portal Na Telinha, apontam picos de até 28 pontos em 'Vai na Fé', com uma média geral de 22,2 pontos na Grande São Paulo. Sol (Sheron Menezes) e Ben (Samuel de Assis) são uns dos personagens favoritos da produção televisiva.

Novela Fuzuê

Em Fuzuê, Luna será a mocinha da história e está atrás da mãe Maria Navalha (Olivia Araújo), que desapareceu e foi vista pela última vez na loja Fuzuê.

Já Preciosa é a antagonista, uma empresária do ramo das joias que recebe como herança do pai documentos que podem lhe dar a localização de uma fortuna escondida.

No desenrolar da trama, Preciosa vai descobrir que tem uma irmã que nunca conheceu, a mocinha Luna.