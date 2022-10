Spice Girls lançam novo clipe de 'Spice Up Your Life' com cenas inéditas

A girlband Spice Girls lançou uma nova versão do clipe para a música "Spice Up Your Life", nesta quinta-feira (13). O vídeo traz imagens inéditas da gravação do vídeo original, lançado em março de 2009.

O novo clipe faz parte da edição comemorativa do álbum Spiceworld, em celebração aos 25 anos do disco. O projeto 'Spiceworld25', que será lançado em 4 de novembro, inclui demos, novos remixes e gravações e faixas inéditas ao vivo.

Uma das músicas, é "Step To Me", que teve o lyric video divulgado em setembro. A banda também lançou nova gravação de "Spice Up Your Life", ao vivo da cidade de Arnhem, em 1998.

O álbum já disponível para pré-venda, nas versões digital, CD, vinil e fita-cassete. Como parte do projeto, a banda lançou também uma coleção de roupas e acessórios comemorativa, com a marca do 'Spiceworld25'.

Criada em 1994, a banda era formada por Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Geri Halliwell e Victoria Beckham. Seu primeiro single, "Wannabe", ficou famoso mundialmente. Spiceworld, o segundo álbum da girlband, venceu 25 milhões de cópias.

Veja as faixas que estarão no álbum Spiceworld25:

Spice Up Your Life Stop Too Much Saturday Night Divas Never Give Up On The Good Times Move Over Do It Denying Viva Forever The Lady Is A Vamp Step To Me (7” Mix) Outer Space Girls Walk Of Life Step To Me (Demo Version)* Too Much (Live In Toronto, July 1998)* Stop (Live In Madrid, March 1998)* Move Over (Live In Istanbul, October 1997) Spice Up Your Life (Live In Arnhem, March 1998)* Viva Forever (Live In Manchester, April 1998)* Spice Up Your Life (Morales Radio Mix) Stop (Morales Remix Edit) Too Much (SoulShock & Karlin Remix) Viva Forever (John Themis Ambient Mix)* Step To Me (Extended Mix) Spice Girls Party Mix*