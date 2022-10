'De Férias com o Ex': trailer da nova temporada é divulgado pela MTV; assista

O trailer da nova edição do "De Férias com o Ex - Salseiro Vip", foi divulgado pela MTV nesta quinta-feira (13). O programa estreia em 15 de novembro, às 21h.

O vídeo mostra diversos momentos intensos entre os participantes, reunidos em uma casa paradisíaca no Caribe. "As celebs estão de volta, e elas vão dar tudo o que têm de melhor: reacts, cancelamento, dancinhas e, lógicos, os mais famosos recebidinhos", diz o trailer.

O elenco inicial reúne Bruno Magri, Gabriel Rocha, Lucas Albert, Lumena Aleluia, Maria Venture, Mirella, WL Guimarães e os veteranos Bifão (De Férias Com o Ex 4), Lipe Ribeiro (De Férias Com o Ex 3 e De Férias Com o Ex: Celebs) e Marina Gregory (De Férias Com o Ex: Celebs 2). Ao longo da temporada, ex-companheiros dos participantes entram no reality.

Spoilers

Entre os spoilers da temporada, estão beijos entre a ex-bbb Lumena Aleluia e WL Guimarães, a cantora Mirella e Lipe Ribeiro, Mirela e Maria Venture, Lipe e Lumena e Lipe e Também é possível ver trechos de uma briga entre vários participantes e a reação de Bruno Magri ao ver um ex saindo do mar.

Serão exibidos dois episódios por semana, às terças e quintas-feiras. O programa pode ser assistindo ao vivo na MTV e no serviço de streaming Paramount +.