'De Férias com o Ex' divulga nome dos participantes; veja elenco

O canal MTV divulgou, nesta quinta-feira (25), os nomes dos 10 participantes do novo "De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP".

Com locação na Colômbia, a nova temporada do reality traz jovens já conhecidos da audiência, como MC Mirella e a ex-BBB Lumena Aleluia.

Veja anúncio de alguns participantes do programa:

Esta é a segunda edição do "De Férias com o Ex Caribe". O reality já teve sete edições no formato "De Férias com o Ex Brasil".

O elenco inicial será formado por:

Bruno Magri

Gabriel Rocha

Lucas Albert

Lumena Aleluia

Maria Venture

Mirella

WL Guimarães

A nova edição estreia ainda este ano, mas não há uma data definida, informou o perfil do Twitter oficial do programa.