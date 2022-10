Netflix lança plano básico com anúncios no Brasil; veja valor

A Netflix anunciou o lançamento do plano básico com anúncios no Brasil. A partir do dia 3 de novembro, usuários terão a opção de pagar um plano mais barato, de R$ 18,90 ao mês. O anúncio foi feito durante uma conferência da companhia com a imprensa nesta quinta-feira (13).

"É com muita alegria que apresentamos o 'Básico com anúncios', um plano mais econômico com anúncios, que será lançado em novembro", diz o comunicado.

Além do Brasil, o 'Básico com anúncios' estará disponível em outros 11 países: Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México e Reino Unido.

Ainda de acordo com a empresa, os planos e assinantes atuais não serão impactados. A novidade complementa os planos sem anúncios já existentes: Básico (R$ 25,90/mês), Padrão (R$ 39,90/mês) e Premium (R$ 55,90/mês).

Veja diferenças do plano Básico com anúncios da Netflix

O que permanece : variedade de séries e filmes; experiência de visualização personalizada; disponibilidade em vários aparelhos de TV, celulares e tablets; possibilidade de alterar ou cancelar o plano a qualquer momento;

O que é diferente: qualidade de vídeo de até 720p/HD (agora nos planos Básico com anúncios e Básico); média de 4 a 5 minutos de anúncios por hora; alguns filmes e séries não estarão disponíveis devido a restrições de licenciamento; sem a opção de download de títulos.

Streaming com anúncios

Desde maio, começaram rumores de que o plano mais econômico seria lançado. A própria empresa teria notificado os funcionários sobre a novidade em um comunicado interno.

Conforme Reed Hastings, co-fundador e CEO da Netflix, a prática vem sendo aplicada em streamings concorrentes, como o Hulu e o HBO Max, e tem dado resultados positivos.

"O Básico com anúncios também representa uma ótima oportunidade para os anunciantes: a chance de alcançar um público diverso, incluindo pessoas mais jovens, que cada vez mais não assistem à TV tradicional, em um ambiente premium, com uma experiência de anúncios integrada e de alta resolução", afirmou a empresa de streaming.