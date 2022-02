Sogra de Jojo Todynho desmente ex-marido e grava vídeo acusando-o de esfaqueá-la

A sogra de Jojo Todynho, Marcia Antocevicz, mãe de Lucas Souza, marido da funkeira, gravou um vídeo nos stories do Instagram rebatendo o ex-marido. Ele, que é caminhoneiro, deu entrevista se dizendo "traumatizado e entristecido" por não ter sido convidado para o casamento do filho, que é militar, que aconteceu no último sábado (29) no Rio de Janeiro.

"Convivi com ele por 12 anos, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Foi um relacionamento abusivo, fui traída, esfaqueada... Tudo o que você imagina, aconteceu na minha vida e ele sempre na bagunça”, disse Márcia. Segundo Márcia, o ex-marido nunca quis saber dos filhos e ela conta ter uma medida protetiva contra ele, além de vários boletins de ocorrência (B.O). “Até fiz mais uma (B.O) essa semana", disse a mulher.

Renato Souza, sogro de Jojo Todynho, se pronunciou sobre não ter comparecido ao casamento do filho, Lucas Souza, com a artista. Segundo a colunista Fábia Oliveira, o caminhoneiro afirmou que o oficial do exército negou suas origens e não o convidou para a cerimônia, que aconteceu no último sábado (29), em um sítio no Rio de Janeiro.

O caminhoneiro afirmou ainda ter se decepcionado com a atitude do casal: "E isso me deixou muito traumatizado e entristecido, porque realmente ele se criou ali e eu não aceitei. Ele também me falou coisas, que eu não ajudei a criar ele, que quem criou ele foi a mãe dele. Infelizmente me entristeci muito. Ele tem uma descendência lá da Fazenda Rio Grande, dos Souza, e ninguém ficou sabendo (do casamento). Só pelas mídias".