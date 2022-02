Sogro de Jojo Todynho relata tristeza após ser barrado do casamento: 'me deixou muito traumatizado'

O sogro da cantora Jojo Todynho, Renato Souza, comentou sobre sua ausência no casamento da artista com seu filho Lucas Souza nesta quarta-feira (2). Em entrevista para o perfil de Fábia Oliveira, do Em Off, o caminhoneiro detalhou que não entrou na lista da cerimônia por conta de alguns conflitos passados com o oficial do Exército.

De acordo com informações da CONTIGO!, Renato e parte da família não foram chamados para o evento que aconteceu no último sábado (29). Lucas teve uma infância conturbada e o pai ficou bastante surpreso depois do filho se queixar de um possível distanciamento entre eles.

Renato Souza Sogro de Jojo Todynho "Algumas pessoas perguntam porque eu não fui ao casamento, porque não tava lá, então queria esclarecer isso. Eu não fui ao casamento porque, na verdade, ele negou suas origens. Ele um dia antes me ligou falando que não era pra ir ninguém de lá. Isso me deixou muito traumatizado, entristecido, sabe? Porque ele se criou ali e eu não acreditei".

"Ele me falou coisas como que eu não ajudei ele, não ajudei a criar ele, quem criou foi a mãe dele. Infelizmente eu me entristeci muito. Ele tem uma descendência lá da Fazenda Rio Grande, que é o Souza, e também ninguém [da família] ficou sabendo, só pelas mídias", acrescentou.

Na ocasião do casamento, o Lucas Souza usou o fardão da corporação, que só é permitido para os membros do Exércio, equanto Jojo optou por um vestido tradicional branco com bordados.

COMEMORAÇÃO NO CEARÁ

A cantora Jojo Todynho, 24, escolheu Jericoacoara (CE) para passar a lua de mel com o marido, o oficial do Exército Lucas Souza, 21. Na terça-feira (1), ela fez live em passeio de buggy. Na manhã de domingo (30), a funkeira usou as redes sociais para contar o drama da ida para a lua de mel.

Eles tentaram embarcar de Campinas, no interior de São Paulo, mas não conseguiram. Em uma série de stories, Jojo contou aos seguidores que perdeu o voo. "Bom dia...", disse a artista quando foi prontamente interrompida pelo marido: "Bom dia pra quem?", brincou.

Jojo Todynho desabafou que eles não conseguiram pegar o avião para seguir viagem. "A gente está em frente ao portão e perdemos o voo (risos). Já não basta esse aeroporto de Campinas que é horrível... É grande e ninguém te dá uma informação e você anda, vai, segue...E aí simplesmente perdi o voo", lamentou.

