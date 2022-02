Jojo Todynho curte lua de mel em Jericoacoara com amigos

A cantora Jojo Todynho, 24, escolheu Jericoacoara (CE) para passar a lua de mel com o marido, o oficial do Exército Lucas Souza, 21. Nesta terça-feira (1º), ela fez live em passeio de buggy.

A cerimônia de casamento de Jojo aconteceu no Rio de Janeiro, no sábado (29). A cantora usou vestido branco com braços de fora, renda e grinalda.

Legenda: Casamento de cantora de funk aconteceu no Rio de Janeiro Foto: Reprodução/Instagram

Em Jericoacoara, a carioca e o marido são acompanhados por um casal de amigos que foram padrinhos do casamento.

Casal perdeu voo

Na manhã de domingo (30), a funkeira usou as redes sociais para contar o drama da ida para a lua de mel. Eles tentaram embarcar de Campinas, no interior de São Paulo, mas não conseguiram.

Em uma série de stories, Jojo contou aos seguidores que perdeu o voo. "Bom dia...", disse a artista quando foi prontamente interrompida pelo marido: "Bom dia pra quem?", brincou.

Jojo Todynho desabafou que eles não conseguiram pegar o avião para seguir viagem. "A gente está em frente ao portão e perdemos o voo (risos). Já não basta esse aeroporto de Campinas que é horrível... É grande e ninguém te dá uma informação e você anda, vai, segue...E aí simplesmente perdi o voo", lamentou.