Silvia Poppovic apresenta novo amor após morte de marido: 'Oportunidade de ser feliz'

A apresentadora Silvia Poppovic, de 69 anos, usou as redes sociais para compartilhar uma romântica novidade nesta terça-feira (11). Na véspera do Dia dos Namorados, postou uma foto ao lado do advogado paulista Álvaro Luís Fleury Malheiros, com direito a abraços e beijos na testa: "quero dizer que a vida me presenteou com uma nova oportunidade de amar, ser amada e feliz!".

Na legenda, ela ainda acrescentou de forma leve: "O amor está no ar! Esse é Álvaro Malheiros, meu namorado! Torçam pela gente!".

A publicação é feita quase dois anos após a morte do marido dela, o médico Marcello Bronstein. Ele faleceu quatro meses após realizar um transplante de medula óssea, no dia 25 de novembro de 2022, com 78 anos.

O diagnóstico de leucemia foi dado em setembro de 2021. Os dois tiveram uma filha juntos: Ana Bronstein, de 24 anos.

Luto do marido

Em 2022, após perder Marcello, Silvia compartilhou o luto dela. "Morro de saudades dele, a gente tinha uma boa relação, era um casamento de muita parceria, onde a gente conversava, trocava ideias, tinha muita vitalidade na nossa relação", disse, em vídeo.

Enquanto lidava com a falta e a saudade de Marcello, também encontrava consolo com as boas memórias.

"É exatamente essas boas memórias que me fazem continuar tendo vontade de viver e de continuar trabalhando e eu preciso voltar a pegar a minha rotina de jeito e eu estou me esforçando muito para fazer isso. Desculpa, eu não queria estar chorando, mas é assim que a gente vive. Uma hora está chorando, outra hora está rindo e ainda bem que tenho ele dentro de mim e tenho o carinho de tantas pessoas". Silvia Poppovic Apresentadora

"Não é fácil viver o luto, é muito difícil, mas a vida tem que ser vivida, eu tenho uma filha, tenho uma vida que eu quero viver com a maior qualidade e vou me empenhar muito para fazer de cada dia um dia importante", acrescentou.