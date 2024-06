Com quem Penha fica no final de 'Cheias de Charme'? Relembre a novela

Com a reexibição de “Cheias de Charme”, na TV Globo, os telespectadores têm mergulhado novamente na história de Penha, perguntando-se com quem a "empreguete" terminará a novela. Antes de conquistar o “felizes para sempre”, no entanto, a personagem de Taís Araújo ficará dividida entre muitos pretendentes.

Separada do trambiqueiro Sandro, vivido por Marcos Palmeira, desde o início do folhetim, a protagonista é surpreendida pelas investidas do apresentador Gentil Soares, interpretado pelo ator Gustavo Gasparini. Apesar do interesse do comunicador, o romance acaba não indo para frente.

Com o desenrolar da trama, Penha também conquista o coração do personagem de Leopoldo Pacheco, o empresário Otto Werneck. Os dois chegam a se envolver, mas, mais uma vez, o relacionamento não dá certo.

Por fim, a "empreguete" protagoniza um romance apaixonante com o surfista Gilson, papel de Marcos Pasquim, porém, o personagem também não é o escolhido.

COM QUEM PENHA FICA NO FINAL DE “CHEIAS DE CHARME”?

O desfecho amoroso de Penha só é mostrado nos últimos capítulos da novela, quando a protagonista decide dar mais uma chance para o ex-marido.

A decisão é tomada após Sandro mudar radicalmente, tornando-se coordenador do Centro Cultural do Borralho e investindo prêmio conquistado em um quadro do “Domingão do Faustão” na Associação de Moradores da comunidade em que moram.

Sensibilizada pela mudança de atitude do ex-companheiro, a cantora resolve retomar o casamento, terminando o folhetim ao lado do personagem de Marcos Palmeira.